کشف ۵۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در راستای تشدید اقدامات کنترلی و مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه بازرسی شهید زارعی، به یک دستگاه کامیون نفتکش ولوو که از مبداء کرمانشاه به مقصد ساوه در حال تردد بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، ۱۳ هزار لیتر نفت سفید خارج از شبکه، به ارزش ۲۶۰ میلیون ریال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: در این رابطه ۲ نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از کشف ۴۵ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در استان همدان خبر داد.

سرهنگ زارعی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان همدان، طی هماهنگی با مقام قضایی، از کارخانه های مصرف کننده سوخت بازدید کردند.

وی افزود: طی بازرسی از یک کارخانه تولید شن و ماسه واقع در جاده شهرستان ملایر، ۴۵ هزار و ۵۰۰ لیتر فرآورده نفتی خارج از شبکه به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان ادامه داد: در این راستا، یک دستگاه خودرو کامیون ماک و یک دستگاه کامیون بنز که در حمل و انتقال گازوئیل نقش داشتند، توقیف شدند.

سرهنگ زارعی گفت: فرآورده نفتی کشف شده به انبار نفت استان همدان منتقل و ۳ متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.