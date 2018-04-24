فاز نخست آب شیرین کن بندرعباس باید تا تیرماه به بهره برداری برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان هرمزگان با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل طرح استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس، عنوان کرد: باید توجه به کمبود منابع آبی در استان هرمزگان دستگاه های مربوطه و پیمانکار پروژه باید مشکلات این طرح را هرچه سریع تر رفع و آن را تکمیل کنند.

وی ادامه داد: از پساب تصفیه شده فاضلاب باید برای آبیاری فضای سبز و همچنین مصرف صنایع استان استفاده کرد.

استاندار هرمزگان افزود: شورای اقتصاد کشور با توجه به درخواست های ارائه شده در سفر رئیس جمهوری به هرمزگان، در مصوبه ای خرید تضمینی پساب تصفیه شده فاضلاب را تنها برای استان هرمزگان مصوب کرده است تا از این طریق هم از ورود فاضلاب به دریا جلوگیری شود و هم اینکه فشار بر منابع آب شرب کاهش یابد.

همتی راه اندازی فاز نخست آب شیرین ۱۰۰ هزار متر مکعبی بندرعباس برای تابستان سال جاری را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: فاز نخست این آب شیرین کن با ظرفیت شیرین سازی ۲۰ هزار متر مکعب آب، باید تا تیر ماه امسال به بهره برداری برسد و آب تولیدی آن وارد شبکه آب شرب بندرعباس شود.

وی گفت: نیاز است هر روز بر روند اجرای این پروژه نظارت و موانع آن برداشته شود و به موازات نیز خط انتقال آب این پروژه نیز احداث شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: برای تامین مناسب آب شرب در بندرعباس اقدامات دیگری همچون نوسازی خطوط انتقال برای جلوگیری از هدر رفت آب انجام می شود.

همتی با تاکید بر اینکه مردم نیز باید صرفه جویی و کنترل مصرف آب را انجام دهند، بیان داشت: برای اینکه در تابستان کمبود آب نداشته باشیم نیاز است مردم هم به طور جدی در مصرف آب صرفه جویی کنند.