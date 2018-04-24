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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل:

۴۹ برنامه پیشگیری از وقوع جرم امسال در اردبیل اجرا می‌شود

۴۹ برنامه پیشگیری از وقوع جرم امسال در اردبیل اجرا می‌شود

اردبیل - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: امسال ۴۹ برنامه با ۳۰۰ گام و فعالیت در عرصه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی در استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدادادی در تبیین برنامه های پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل افزود: وجه تمایز و ویژگی این برنامه ها برخورداری از قابلیت های پیشگیری از وقوع جرم به ویژه مقابله با خشونت از جمله خشونت ها و درگیری های فیزیکی است.

وی ادامه داد: علاوه بر این برنامه های کاهش طلاق  و حفظ بنیان خانواده ها از طریق آموزش های پیش از ازدواج و افزایش مراکز مشاوره جزو برنامه های مهم امسال دادگستری استان اردبیل است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اضافه کرد: سومین برنامه اولوییت دار در کنار مبارزه به خشونت و کاهش طلاق، در خصوص مقابله با اعتیاد است که سعی می شود از طریق باز اجتماعی کردن نسبت به سالم سازی جامعه در این خصوص اقدام شود.

وی همچنین به بحث لزوم کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در استان تاکید کرد و یادآور شد: در بحث تصادفات عواملی همچون ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی ، رفع نقاط حادثه خیز و توسعه بزرگراه بسیار حائز اهمیت است.

خدادادی در عین حال با اشاره به وقوع بیش از ۷۰ درصد تصادفات در محورهای مواصلانی شمال استان، برلزوم توسعه بزرگراه در راه های مواصلاتی شمال استان تأکید کرد.

کد مطلب 4279773
محمد میرزایی ناطق

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