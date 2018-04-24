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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

گزارش هواشناسی؛

سامانه بارشی دیگری روز جمعه وارد کشور می‌شود

سامانه بارشی دیگری روز جمعه وارد کشور می‌شود

سازمان هواشناسی اعلام کرد فعالیت سامانه بارشی موجود، امروز در شمال شرق کشور ادامه دارد و پس از آن متوقف خواهد شد اما روز جمعه سامانه بارشی دیگری وارد کشور می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز فعالیت سامانه بارشی در شمال شرق کشور متمرکز است. از این رو در شمال شرق و بخش‌هایی از شرق بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود و بارش‌ها در نیمه شمالی خراسان رضوی شدت بیشتری خواهد داشت.

احد وظیفه افزود: امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: این سامانه اواخر وقت امروز از مرزهای شرقی کشور خارج می‌شود و روز چهارشنبه در غالب مناطق کشور جو نسبتاً آرامی حاکم بوده و روند افزایشی دما نیز قابل پیش‌بینی است.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد: روز پنجشنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و شمال زنجان، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز، ابرناکی، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد. روز جمعه سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می‌شود که سبب رگبار و رعد و برق در نوار غربی و جنوب کشور خواهد شد.

هوای پایتخت امروز و فردا صاف، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی شده، بیشترین دمای هوای تهران ۲۱ و کمترین دمای هوا ۱۰ درجه سانتیگراد اعلام شده است. پایتخت اواخر روز پنجشنبه شواهد بارش پراکنده در برخی نقاط خواهد بود.

کد مطلب 4279781

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