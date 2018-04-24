مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز فعالیت سامانه بارشی در شمال شرق کشور متمرکز است. از این رو در شمال شرق و بخش‌هایی از شرق بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود و بارش‌ها در نیمه شمالی خراسان رضوی شدت بیشتری خواهد داشت.

احد وظیفه افزود: امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: این سامانه اواخر وقت امروز از مرزهای شرقی کشور خارج می‌شود و روز چهارشنبه در غالب مناطق کشور جو نسبتاً آرامی حاکم بوده و روند افزایشی دما نیز قابل پیش‌بینی است.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد: روز پنجشنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و شمال زنجان، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز، ابرناکی، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد. روز جمعه سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می‌شود که سبب رگبار و رعد و برق در نوار غربی و جنوب کشور خواهد شد.

هوای پایتخت امروز و فردا صاف، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی شده، بیشترین دمای هوای تهران ۲۱ و کمترین دمای هوا ۱۰ درجه سانتیگراد اعلام شده است. پایتخت اواخر روز پنجشنبه شواهد بارش پراکنده در برخی نقاط خواهد بود.