یک هکتار محیط ورزشی در بوستان نهج البلاغه «صالحیه»در نظر گرفته شد

محمد گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر و با تشریح روند احداث بوستان بزرگ «نهج البلاغه» بیان داشت: توسعه و برقراری رفاه و آسایش شهروندان در سایه گسترش فضاهای سبز انجام می شود و صالحیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی در ادامه گفت: بوستان بزرگ نهج البلاغه تحفه ای از شورای شهر صالحیه به مردم است و در احداث این بوستان اقدامات موثر و گام های بلندی برداشته شده است که پیشرفت چمشگیر آن حاکی از این امر است.

این مسئول ادامه داد:این بوستان در راستای همین تفکر و سیاست ایجاد شده و به عنوان بوستانی خطی در مسیر حرکات اجتماعی و نشاط معنوی شهروندان صالحیه راه اندازی شده است.

گنجی اضافه کرد: این پروژه دارای ۶ هکتار فضای سبز، ۲ هکتار پیاده رو، یک هکتار محیط ورزشی و ۲ زمین چمن مصنوعی فوتبال و نیز ساختمان اداری می باشد.

عضو شورای شهر صالحیه اظهار داشت: زمین والیبال و بسکتبال، زمین تنیس، اسکیت، مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی، فضای سبز و اجرای آلاچیق های زیبا و ورزش صبحگاهی از امکانات این مجموعه است.

گنجی در پایان از مردم شهر خواست تا در پیشرفت شهر صالحیه با شهرداری و شورای اسلامی شهر همکاری لازم را داشته باشند.