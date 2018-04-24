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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۵۹

فرمانده انتظامی استان همدان خبرداد:

کشف ۱۹۶ راس دام قاچاق در فامنین

کشف ۱۹۶ راس دام قاچاق در فامنین

فامنین - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۱۹۶ راس دام قاچاق در شهرستان فامنین خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محورهای مواصلاتی این شهرستان به اجرای ایست و بازرسی پرداختند.

وی افزود: حین اجرای طرح ماموران به یک دستگاه کامیون حمل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: طی بازرسی های صورت گرفته از این کامیون، تعداد ۱۹۶ راس دام  شامل ۱۹۱ راس گوسفند و ۵ راس گوساله فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق، به ارزش ۲ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: احشام قاچاق کشف شده به اداره دامپزشکی منتقل و ۴ نفر متهم نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4279788

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    نظرات

    • حسین IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      قاچاق کجا بوده عموجان! اینها از شهرستانهای اطراف به مقصد شهرهای شمالی ارسال می شوند و در آنجا تحت نظر دامپزشک ذبح می شوند. قاچاق یعنی اینکه از خارج وارد شده باشند نه داخلی.

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