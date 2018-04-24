کشف ۱۹۶ راس دام قاچاق در فامنین

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محورهای مواصلاتی این شهرستان به اجرای ایست و بازرسی پرداختند.

وی افزود: حین اجرای طرح ماموران به یک دستگاه کامیون حمل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: طی بازرسی های صورت گرفته از این کامیون، تعداد ۱۹۶ راس دام شامل ۱۹۱ راس گوسفند و ۵ راس گوساله فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق، به ارزش ۲ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: احشام قاچاق کشف شده به اداره دامپزشکی منتقل و ۴ نفر متهم نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.