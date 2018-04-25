سارق قطعات داخل خودرو در ملایر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ داود علی بخشی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و لوازم خودرو در شهرستان ملایر ماموران پلیس آگاهی با انجام کار اطلاعاتی و اعزام گشت های هدفمند، سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: طی بازجویی ها و تحقیقات فنی و تخصصی، متهم به ۵ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس ملایر گفت: پیشگیری از وقوع سرقت، منوط به رعایت نکات ایمنی و توجه شهروندان به هشدارهای پلیس است و مشارکت مردم در تولید و حفظ امنیت، بهترین راه بازدارنده از وقوع انواع سرقت و جرائم دیگر است.