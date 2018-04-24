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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر:

نظام جمهوری اسلامی ایران دست آوردهای عظیمی داشته است

نظام جمهوری اسلامی ایران دست آوردهای عظیمی داشته است

مشهد- نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر گفت: خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران طی ۴۰ سال گذشته دست آوردهای عظیمی داشته است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام  عبدالحسین معزی صبح سه شنبه در نهمین گردهمایی مسئولین دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در مشهد اظهار کرد: انقلاب ما بدون وابستگی به شرق و غرب در سال های گذشته مقابل مشکلات ایستادگی کرد و در این مدت توانسته ایم دست آوردهای عظیمی با وجود تمام تحریم ها و دشمنی ها بدست آوریم.

وی افزود: در دنیا هیچ نظامی وجود ندارد که بعد از انقلاب رفراندوم برگزار کند و با تدبیر امام خمینی(ره) با برگزاری رفراندوم این انقلاب با رای مردم اعتبار و عظمت ویژه ای یافت.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: تقدیم ۴۶۰ شهید در طول جنگ هشت ساله نیز از افتخارات جمعیت هلال احمر است .

معزی فلسفه حضور نهاد نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر را نظارت بر تمامی امور شرعی و قانونی دانست و گفت: براساس فرمایش رهبری مسئولیت هدایت و نظارت بر عملکرد مجموعه هلال احمر از وظایف این نهاد است. این حضور باعث جلب اعتماد و مشارکت بیشتر مردم در خدمات دهی در صورت وقوع حوادث خواهد شد .

وی استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت کانون های طلاب را در سال جدید خواستار شد و افزود: باید از این ظرفیت در راستای خدمت هر چه بهتر به مردم استفاده شود.

کد مطلب 4279796

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