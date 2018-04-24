۱۷۰۰ واحد صنفی در استان به صندوق مکانیزه فروش مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر سه شنبه در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: هدفگذاری تقویت بنگاه های تولیدی با در نظر گرفتن رقابت پذیری در استان عملیاتی خواهد شد.

دیودیده با بیان اینکه بازگشت ۱۲۰۰ واحد تولیدی به چرخه فعالیت طی سال ۹۷ در سطح کشوری عملیاتی می شود، ابراز داشت: ۱۵ واحد از این تعداد سهمیه استان خواهد بود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان از شناسایی ظرفیت های یکهزار واحد صنعتی و نیمه صنعتی استان تا پایان سال خبر داد و بیان کرد: در برنامه توسعه واحدهای تولیدی در سال ۹۷، اقدامات خوبی طرح ریزی شده است که می تواند تأثیر مناسبی بر اهداف توسعه ای استان داشته باشد.

دیودیده با اشاره به صدور پروانه برای ۵۰۰ واحد صنفی فاقد پروانه در سال ۹۷، اظهار کرد: برنامه ریزی برای تحقق شعار سال نیز انجام شده است.

دیودیده خواستار ایجاد فروشگاه های اختصاصی عرضه محصولات ایرانی در استان شد و گفت: فرهنگ سازی در زمینه استفاده از کالای ایرانی با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و تولید کالای با کیفیت مورد تاکید است.