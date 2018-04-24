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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱

زمان ثبت نام وام بنیاد علوی برای دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

زمان ثبت نام وام بنیاد علوی برای دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

دانشجویان متقاضی وام بنیاد علوی که پیش از این مدارک خود را به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارائه داده اند می توانند تا ۱۰ اردیبهشت ۹۷ درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان علوم پزشکی متقاضی وام بنیاد علوی که قبلا مدارک خود را به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارائه داده اند می توانند از تاریخ سوم تا دهم اردیبهشت ماه ۹۷ با مراجعه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به نشانی http://portal.srd.ir/  نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

دانشجویان متقاضی که تاکنون مدارک لازم ارائه نکرده و یا مدارک قبلی ایشان فاقد اعتبار است حتما مدارک مربوطه را تا ۱۵ اردیبهشت به اداره رفاه دانشجویان تحویل دهند.

مدارک لازم برای ثبت نام وام بنیادی علوی شامل : ارائه نامه تعهد کسر از حقوق از محل کار ضامن، تصویر حکم کارگزینی ضامن و شماره حساب بانک عامل مربوطه است.

ضمن الزام در ارائه مدارک اعلام شده، داشتن یکی از این شروط شامل «معدل بالای ۱۴، محرومیت منطقه محل سکونت، ایثارگری( با ارائه مدرک)» ضروری است.

مبلغ وام بنیاد علوی برای دانشجویان مجرد ۶ میلیون ریال (۶۰۰ هزار تومان) و برای دانشجویان متاهل ۸ میلیون ریال (۸۰۰ هزار تومان) است.

با توجه به محدودیت اعتبار ابلاغی در صورت تقاضای بیش از اعتبار، متقاضیان در اولویت بندی قرار می گیرند. همچنین با توجه به محدودیت وقت در ارسال اسناد وام، به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویان باید حتما یک روز پس از ثبت نام، تایید یا عدم تایید ثبت نام خود و توضیح در مورد نواقص احتمالی مدارک را در بخش درخواست های جدید پرتال مشاهده کنند.

کد مطلب 4279798

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