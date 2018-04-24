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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

امام جمعه ارومیه:

دولت به آذربایجان غربی نگاه ویژه ای داشته باشد

دولت به آذربایجان غربی نگاه ویژه ای داشته باشد

ارومیه- نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: دولت به آذربایجان غربی به دلیل شرایط خاص مرزی، نگاه استثنایی و ویژه ای داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیدمهدی قریشی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حال برگزاری است افزود: استان به دلیل هم مرزی با سه کشور حساس با تهدیدات مرزی زیادی مواجه است.

وی ادامه داد: با توجه به تهدیدات امنیتی و هجمه های فرهنگی نیازمند نگاه ویژه و استثنایی و اعتبارات ویژه توسعه ای است.

امام جمعه ارومیه از استان به عنوان رنگین کمان اقوام نام برد و افزود: اگر می خواهیم این رنگین کمان را زیبا حفظ کنیم باید سرمایه گذاری فرهنگی در این استان افزایش یابد.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با انتقاد از مشکلات فرهنگی در کشور به خصوص استان عنوان کرد: بودجه های فرهنگی استان ناچیز است باید افزایش یابد.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: آذربایجان غربی با سایر استانها در بحث توسعه شکاف و فاصله زیادی دارد که این شکاف باید کمتر شود.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در بخش سواد و بهداشت نسبت به شاخص های کشوری از عقب ماندگی زیادی رنج می برد که امید می رود دولت این بخش را مورد توجه قرار دهد.

کد مطلب 4279802

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