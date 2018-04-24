نامه اعتراضی ۷۰سینماگر و فعال فرهنگی هرمزگان به استاندار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۷۰ نفر از فعالان عرصه سینما و فرهنگ و هنر هرمزگان با نوشتن نامهای سرگشاده خطاب به استاندار هرمزگان خواستار «شفافسازی درباره روند انتخاب مشاور فرهنگی هنری استاندار» و «واگذاری پروژه سینمایی قصههای هرمز به کارگردانان خارج از استان» شدهاند.
رونوشتهایی از این نامه برای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز ارسال شده است. این نامه تا ساعت ۱۶ دوشنبه سوم اردیبهشت به امضای ۷۳نفر رسیده است.
در این نامه آمده است: سلام و درود بسیار خدمت استاندار محترم. خبر را خواندهایم و شما هم بیش از ما از این داستان مطلعاید. پس حاشیه را به کناری زده و به اصل میرویم.
جناب جمشید بایرامی، (گویا به تازهگی مشاور شما شدهاند)، در خبرگزاریها نقل کردهاند: "ساخت فیلم سینمایی شش اپیزودی در جزیرهی هرمز به تهیهکنندگی استانداری هرمزگان در مرحله پیش تولید است. " شش اپیزودی که توسط فیلمسازان بیرون از استان ساخته خواهد شد!
ما را با دوستان فیلمسازِ این مجموعه کاری نیست. که آنها نیز همواره در راه به ثمر رساندن رسالت فیلمسازیِ خوداند؛ و البته که این مهم قابل ستایش. مگر آرزوی ما سینماگران غیر از این است؟
اما داستان از جایی، بوی مشکلاش به مشام میرسد. گویا قرار بوده ۴ دهه، ۵ دهه و شاید ۶ دهه گرمای مدام و آفتاب سوزان بر سر ما باشد و بهاراش برای دیگران.
اختصاص بودجهی (ظاهرا میلیاردی) از اعتبارات استان هرمزگان، برای فیلمسازانِ (خارج از استان) این شش اپیزود (با هر درجهی هنری و سینمایی) که هیچ یک دغدغهای به اندازهی ما، نسبت به هرمز نداشتهاند، بیش از حد ناعادلانه است.
گویا سهم سینمای هرمزگان از عدالت دولت تدبیر، «بیخبری محض» از تولید فیلم قصههای هرمز است؟
راستی فریدون همتی عزیز! تا کنون چند بار قصهی فیلمسازهای استان را شنیدهاید که چنین سراسیمه به قصهپردازی هرمز میشوید؟
حتما شما پاسخ کوبندهای خواهید داشت به ما! ما که به قدرت شما واقفایم. گردن ما از مو باریکتر نباشد، گرانتر هم نیست. اگر ما قدرتی داشتیم ناچار نبودیم فیلمهایمان را با هزینهی ۳ میلیون تومان در همین جزیرهی هرمز بسازیم.
اگر بیادبی نباشد، ما هم زیباییها و تاریخ و ضرورتهای هرمز را میدانیم. اصلا همهی دنیا میداند در هرمز چه خبر است. پیش از شما «جری پولاک» هم میدانست. خیلی پیشتر از مشاور گرامیتان، جمشید بایرامی.
ما که از کار فرهنگی و ساخت فیلم گله نداریم! صد البته قلبمان برایش میتپد. اما بهتر نبود پیش از اینکه بساط اپیزود راه اندازید، سینماگران هرمزگان را به رسمیت می شناختید؟ اصلا مگر ماموریت شما خدمترسانی به هرمزگان و هرمزگانی نیست؟ ما که همواره در طول تاریخ سیلی خوردهایم! هرمز هم خورده است؛ از دست پرتغالیها. شما که خودی هستید دیگر چرا؟ خبر ساخت فیلم سینمایی شش اپیزودی در جزیرهی هرمز، بدون حضور و مشورت فیلمسازان هرمزگانی، کم از سیلی «آلبو کرک» و «سان پدرو».
آقای همتی به صراحت اعلام میکنیم که توانایی و شایستگی سینماگران استان نداشت. با احترام به شما باید بگوییم که سینماگران استان بیش از آن حدی است که جناب جمشید بایرامی، ما را فرض کردهاند.
راه درست هزینه کردن بودجه را میدانند. شما نگران بینالمال نباشید. شما بیش از آنکه همراه و یار آقای بایرامی و فیلمسازان منتخب ایشان باشید، به هرمزگان و هرمزگانی دین خواهید داشت. جناب استاندار سخن کوتاه کنیم که شما هم به امورات استان برسید. اما لازم است و واجب،که این موارد را به صراحت روشن نمایید:
- صحت انتصاب آقای جمشید بایرامی به عنوان مشاور فرهنگی و هنری استاندار هرمزگان
- بودجه استانی اختصاص یافته برای پروژه "قصههای هرمز"
استاندار عزیز همانگونه که بارها لزوم پاسخگویی مدیران استان به مردم تاکید کردهاید ما سینماگران استان منتظر پاسخ روشن از سوی مجموعه استانداری هستیم.
خوبیار سالاری، محمدرضا رکنالدینی قلعه دژ، مهرداد امیرزاده، احسان رضائی تازیانی، امین درستکار، مصیب داوری، شهاب آبروشن، سارا رضایی، منیژه آقائی، مرضیه دهقانی، سیامک دلنواز، عدنان انصاری، نسترن محسنی، نادر رونده، زبیده گردکانی، حامد بردبار، محمدرضا نصرتی، علی قراگزلو، مهراب بهرامی، زهیر ابتهاج، مصطفی ذاکری، ایمان رضایی، حامد کریمی پور، مریم دلفانی، سامی حزنی، ساراساربانی، رضا دبیری نژاد، مجید جمشیدی، میلاد صفایی دهبارز، فرشید دریانوس، تورج قادری، شقایق جهانداری، دریا سایبانی، محمد سایبانی، علیرضا محسنی، سیدمحمد رودباری زاده، ماشاالله راجی، یاسین بهرامی، حجت الله جعفرپور، محمد حمزوی، علی عسکری، عبدالحسین رضوانی، ام البنین جای باش، روح اله بلوچی، جواد انصاری زاده، علیرضا داوری، محسن بندری بلوچی، بلقیس بهزادی، فاطیما حمزوی، عبیر حکیمی، احمد مریدی زاده، صدف محمودی، عاطفه اقتداری، علی ترابی، علی خائف، نادر شهبازی، سید عبدالرحیم قتالی، سهیل ارجمند، مهدی بیدل، محمدرضا شیانی، مهدی بابائی، رضا سلامتی، شیوا شاکری، ابراهیم پشتکوهی، غلامرضا رحیمیان، مجید سرنیزاده، کیانوش جهانبخش، اسحق آزادبخش، ماه افروز دلاوری، سید امید وحدانی، سعید عامری سیاهوئی، رضا کولغانی، احمدعلی کارگران، منصور نعیمی.
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