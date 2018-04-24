به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی در چهارمین همایش «تولید پایدار گاز» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قطع آبونمان قبض گاز موجب کاهش هزار میلیارد تومانی یارانه این شرکت شده، گفت: اگر این موضوع ادامه یابد، بی‌شک نمی‌توان به خدمت‌رسانی مطلوب شرکت گاز ایران امیدوار بود، چرا که تاکنون با تکیه به دریافت این ارقام بود که میزان یارانه واریزی دولت را تأمین کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود میزان تولید گاز به ۲۵۰ میلیارد مترمکعب برسد، این در حالی است که میزان تولید اکنون ۲۱۰ میلیارد مترمکعب در سال است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره اختلاف گازی بین ایران و ترکمنستان که سال ۹۵ ایجاد شد و در نتیجه آن شاهد قطع گاز ترکمنستان به سوی ایران بودیم، توضیح داد: ماه آینده کارشناسان این شرکت ترکمنستانی به ایران می‌آیند تا طی بررسی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره جریمه و وضعیت ادامه فعالیت به توافق برسیم. البته اگر ترکمنستان مایل باشد، به دادگاه خواهیم رفت.

به گفته معاون وزیر نفت در امور گازی، کیفیت سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان مورد رصد است که اگر کیفیت مطلوب را تأمین نکند، گاز را قطع کرده یا جریمه آن را دریافت می‌کنیم. البته کیفیت گاز سوآپی آنها در حال حاضر خوب است که قول داده‌اند این کیفیت را ارتقاء داده تا جریمه را کم کنیم.

عراقی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره وضعیت صادرات گاز به ترکیه و نحوه دریافت پول از این کشور گفت: صادرات گاز به ترکیه به میزان ۳۰ میلیون مترمکعب در روز انجام می‌شود و هزینه آن نیز طبق روند قانونی به خزانه‌داری دولت واریز می‌گردد.

وی همچنین با بیان اینکه ایران آماده صادرات گاز به بصره عراق است و هر زمان که پولش را بدهد، صادرات را آغاز کند، افزود: تاکنون عراق هر میزانی که گاز گرفته است، پول آن را پرداخت کرده، این در حالی است که در سال جاری بصره به عنوان متقاضی گاز ایران به کل صادرات گاز ایران به عراق اضافه می‌شود.