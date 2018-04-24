قطب تولید پسته اصفهان با خسارت ۹۰ درصدی روبرو شد

هادی یغماییان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گرمای زودرس هوا در روزهای میانی زمستان و سرمای مجدد در فصل بهار موجب خسارت ۹۰ درصدی به باغ های پسته آران و بیدگل به عنوان قطب تولید محصول پسته استان اصفهان شده است.

وی ابراز داشت: سرمای شدید در فصل بهار امسال موجب شد باغ های پسته در مرحله گل دهی و گل افشانی و تلقیح دچار مشکل شود و همین امر موجب عدم تشکیل خوشه میوه و در نتیجه عدم باردهی شود.

رئیس اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی آران و بیدگل تصریح کرد: هم اکنون از سطح سه هزار و ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت پسته در آران و بیدگل دو هزار و ۱۰۰ هکتار بارور است.

وی ادامه داد: وارد آمدن این خسارت، عملکرد برداشت را که از هر هکتار دو تن پسته خشک بوده تا ۹۰ درصد کاهش می دهد.

یغمائیان در ادامه به وارد آمدن خسارت ۳۵ درصدی به مزارع غلات شهرستان هم اشاره کرد و گفت: خشکسالی و سرمای بهاره موجب خسارت ۱۳۰ میلیارد ریالی به مزارع غلات شهرستان نیز شده است.

وی گفت: آران و بیدگل چهار هزار و ۱۰۰ هکتار مزرعه جو و گندم دارد که روند خشکسالی های اخیر موجب خسارت زیادی به کشاورزان در مزارع غلات شده است.

آران و بیدگل ۱۴ هزار هکتار باغ و مزرعه دارد و در تولید پسته رتبه نخست استان اصفهان را با بیش از ۶۰ درصد تولید در اختیار دارد.