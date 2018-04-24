برگزاری دومین کنفرانس سوریه در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، دومین کنفرانس بروکسل با عنوان حمایت از آینده سوریه و منطقه با تمرکز بر حمایت های انسانی و تقویت فرایند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل برای حل و فصل مناقشه دراین کشور، از صبح امروز سه شنبه در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز به کار کرد.

انتظار می رود که در این کنفرانس، کشورهای شرکت کننده به میزان ۶ میلیارد دلار به سوریه کمک کنند.

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرده که دومین کنفرانس بروکسل نیز همانند کنفرانس سال گذشته فرصتی برای گرد هم آمدن جامعه بین المللی و بررسی تمام جنبه های بحران سوریه شامل جنبه های انسانی، اقتصادی (ارائه تعهدات کمک های مالی) و سیاسی است.

«یوهانس هان» کمیسیونر سیاست مناطق پیرامونی و «کریستوس استایلیانیدس» کمیسیونر کمک های انسانی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا در اولین روز از این کنفرانس دو روزه در سخنانی بر اهمیت تقویت اقدامات کمک رسانی انسانی در سوریه تاکید کردند.

بعد از ظهر امروز نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه طبق برنامه اعلامی با عنوان دیدار با نمایندگان جامعه مدنی سوریه در یک کنفرانس خبری شرکت می کنند.