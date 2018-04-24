به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی استان کرمانشاه، پاشا مرادی با اشاره به فراهم شدن اراضی شهرستان گیلانغرب برای کشت گرمک گفت: پیش بینی می‌شود حدود ۷۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان زیر کشت گرمک برود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب افزود: کشت این محصول عمدتا در مناطق معتدل و اراضی که دارای خاک لومی هستند، صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: با کشت این محصول انتظار می‌رود حدود ۵۰۰ تن محصول سالم وارد بازار مصرف شود.

به گفته این مسئول سال گذشته ۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گرمک اختصاص یافت.