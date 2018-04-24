طرح تشکیل نیروی عربی در سوریه با ابهام مواجه هست

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: خبر منتشر شده از سوی روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی تمام توجهات را به نقشه جدید دولت آمریکا برای سوریه جلب کرده است.

یک مقام آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال گفت که دولت ترامپ به دنبال تشکیل نیروی عربی برای جایگزینی نیروهای آمریکایی در سوریه و استقرار آنها در بخش شمال شرقی سوریه پس از شکست داعش در این منطقه است.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی جدید ترامپ نیز اخیرا با عباس مصطفی کامل، رئیس اطلاعات مصر گفتگو کرده تا بداند آیا قاهره در این طرح مشارکت خواهد کرد. مقام‌های آمریکایی برای تشکیل ارتش عربی به سراغ عربستان، قطر و امارات رفته‌اند تا توسط آنها میلیاردها دلار هزینه و منابع نظامی را برای تضمین امنیت سوریه پس از شکست داعش تامین کنند. البته عربستان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده است.

درهمین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی با «ریچارد مورفی» دیپلمات پیشین و کهنه کار امریکا انجام داده است که در ادامه می آید.

«ریچارد مورفی» دیپلمات پیشین و کهنه کار آمریکایی با ۳۴ سال فعالیت در حوزه خاورمیانه و کشورهای عربی، در سال‌های جنگ ایران و عراق سفیر آمریکا در عربستان سعودی بود و سپس معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه شد. مورفی اینک با شرکت در شبکه‌های «بی‌بی‌سی»، «سی‌ان‌ان»، «فاکس نیوز» به تحلیل درباره رویدادهای جهان به ویژه خاورمیانه می‌پردازد. وی عضو هئیت امنای دانشگاه آمریکایی «بیروت» در لبنان نیز هست.

*عادل الجبیر برای اعزام نیروهایی تحت عنوان «ائتلاف عربی» به کشور سوریه اعلام آمادگی کرده است. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا خواهان جایگزینی این نیروها با نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه است. این طرح آیا عملیاتی است؟

ایده جمع آوری نیروی عرب جهت جایگزینی نیروی کوچک آمریکایی در شمال شرق سوریه در واقع خواسته آمریکایی هایی است که می خواهند کشور ما به درگیری خود در یک کشور مداوم آشفته که سوریه است خاتمه دهد.

تا زمانی که دولت استدلال می کند حضور نظامی آن جهت شکست عناصر باقیمانده داعش در سوریه ضروری است- که در حال تخمین زده می شود به شش ماه دیگر نیاز دارد- افکار عمومی امریکا از حضور نظامی آن در سوریه به طور جدی حمایت نخواهند کرد.

*با توجه به اختلافاتی که میان خود کشورهای عربی در این ائتلاف ضد تروریسم از جمله اختلافات قطر با عربستان و امارات و اختلافات عربستان و مصر در خصوص سوریه وجود دارد آیا نیروی ائتلاف عربی توان شکل گیری دارد؟

با این وجود جایگزینی نیروی امریکایی توسط یک نیروی عرب دو فرض را مطرح می کند: اول اینکه آیا کشورهای عربی توان نظامی درگیری در روی زمین را دارند و دوم اینکه آیا دولتهای عرب دیگر، حضور نیروهای نظامی خود در ائتلاف نظامی مسلح در سوریه را خواهند پذیرفت. سوال شما باعث ایجاد یک سوال دیگر می شود و آن اینکه آیا سوریه حضور نیروی نظامی عرب دیگری را که در قلمرو آن فعالیت کند می پذیرد؟

*آیا روسیه با حضور این نیروها در سوریه موافقت خواهد کرد؟ در صورت حضور نیروهای ائتلاف عربی در سوریه معادلات آینده این کشور به چه صورت خواهد بود؟

احتمالا روسیه در ابتدا به عقیده و نظر حکومت سوریه اهمیت می دهد، حال آنکه خواهان ایجاد یک رابطه طولانی مدت و منحصر به فرد با سوریه نیست زیرا ایجاد این نوع ارتباط هزینه سنگینی برای مسکو در پی خواهد داشت.

روسیه ممکن است به حضور نیروی عرب در سوریه به عنوان یک تلاش پیچیده جهت برقراری صلح و یک سوریه متحد نگاه کند. متعهد شدن روسیه به حضور نظامی در سوریه در سه سال پیش سه دلیل مهم داشت: ۱. تعهد آن به حفظ حکومت بشار اسد، دوست قدیمی که نیاز به کمک داشت. ۲. جلوگیری از اجرای طرح احتمالی امریکا جهت سرنگونی حکومت بشار اسد . ۳. احیاء دوباره نفوذ روسیه در شرق جهان عرب که در طی سه دهه گذشته از آن محروم بود.

احتمالا این سه دلیل همچنان چگونگی واکنش مسکو در قبال ورود نیروی عربی به سوریه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.