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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۰۹

رییس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان خبر داد؛

 جمع آوری ۲ تن زباله در روز زمین پاک در بهارستان

 جمع آوری ۲ تن زباله در روز زمین پاک در بهارستان

بهارستان- رییس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان از جمع آوری ۲ تن زباله در روز زمین پاک با شعار « نه به کیسه های پلاستیکی » در این شهر خبر داد.

شیدا اکار در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه پاکسازی در روز زمین پاک با شعار « نه به کیسه های پلاستیکی » در حاشیه بلوار ولایت به سمت مرکز دپوی زباله در نسیم شهر با همکاری شهرداری نسیم شهر و آموزش و پرورش ناحیه ۲ خبر داد و بیان داشت: این اداره در راستای فرهنگ سازی و توجه بیشتر مردم شهرستان به مساله حفظ زمین با حضور دانش آموزان دبیرستان ولایت اقدام به برگزاری مراسم پاکسازی در این شهر کرده است و در این راستا ۲ تن زباله جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه در تمام مدت برنامه به دلیل لمس آلودگی از نزدیک و اثرات رها کردن زباله ها در تخریب محیط و زیبایی آن، دانش آموزان و حاضرین بر لزوم مراعات نکات زیست محیطی بیش از پیش آشنا شدند.

اکار در ادامه با اشاره به تولید و استفاده از ظروف و کیسه های قابل بازیافت در بخش عمده ای از کشورهای پیشرفته، بیشترین زباله جمع آوری شده در روز زمین پاک را ظروف یکبار مصرف و پلاستیک عنوان کرد و اظهار داشت: امروزه علی رغم علم به ماندگاری طولانی مدت پلاستیک در طبیعت و تاثیرات جبران ناپذیر آن بر محیط زیست، استفاده از ظروف یکبار مصرف و پلاستیک شدت گرفته و متاسفانه مردم کشور ما یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ظروف یک‌بار مصرف و نایلکس در دنیا است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان گفت: همه ی ما به عنوان ساکنان زمین با تکیه بر این جمله که باید از خودمان شروع کنیم و منتظر اقدام مثبت از سوی دیگران نباشیم، می توانیم با تولید و مصرف کمتر پلاستیک و در صورت لزوم استفاده از پلاستیک های تجزیه پذیر گیاهی به عنوان جایگزینی برای ظروف و نایلکس های حاصل از مشتقات نفتی، به بهبود وضعیت محیط زیست و بهتر شدن حال زمین کمک کنیم.

اکار در پایان با بیان اینکه در برنامه مذکور با حضور۵۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان ولایت به همراه پرسنل این اداره و شهرداری نسیم شهر حدود  ۲ تن زباله جمع آوری شد و اضافه کرد: طی این برنامه از کیسه های زباله زیست تخریب پذیر استفاده گردید و در ابتدای مراسم مطالب آموزشی در راستای آشنایی با این روز و نحوه جمع آوری زباله و تفکیک از مبدا، ارائه شد.

گفتنی است دومین مرحله پاکسازی در هفته زمین پاک در پارک نهج البلاغه شهر صالحیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4279827

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