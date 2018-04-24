بحران دریاچه ارومیه ۲۰ میلیون نفر جمعیت کشور را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حال برگزاری است افزود: وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر بحرانی است ولی تداوم آن ۲۰ میلیون نفر جمعیت کشور را تهدید می کند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع دریاچه ارومیه محلی،استانی و حتی ملی نیست بلکه فراملی است عنوان کرد: مهاجرت ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور،سونامی انواع بیماری ها از بین رفتن توسعه تنها بخشی از عواقب بی توجهی به خشک شدن و بحران دریاچه ارومیه است.

شهریاری با بیان اینکه در زمینه طرح انتقال آب از کانی سیب به دریاچه ارومیه با کمبود اعتبار مواجه هستیم اظهارداشت: تاکنون برای این طرح هزارمیلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه برای تداوم احداث و اتمام این طرح هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است افزود: امیدواریم با تخصیص بموقع اعتبارات طرح های احیای دریاچه ارومیه شاهد کنترل و مدیریت بحران و عواقب ناشی آن باشیم.

شهریاری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سرو، بوکان و مهاباد و نیز تقاضای چالدران و ماکو برای الحاق به منطقه آزاد ماکو را مورد اشاره قرار داد و افزود: معطل ماندن لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در دولت باعث رفتن سرمایه گذاران استان به مناطق دیگر کشور می شود.

وی به وجود تخفیفات گمرکی در مناطق جنوب کشور اشاره کرد و گفت: ۲۰ درصد تخفیفات گمرکی این مناطق اگر شامل گمرکات ما شود شاهد تامین معیشت مرزنشینان، رونق اقتصادی و افزایش درآمد استان خواهیم بود.

شهریاری در ادامه خواستار تعامل و همکاری بیشتر مردم در خصوص اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه شد و افزود: اگر مردم در زمینه صرفه جویی آب و مدیریت منابع آبی به خصوص در بخش کشاورزی همکاری نکنند طرح های احیای دریاچه ارومیه با شکست همراه می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه آذربایجان غربی با سه الی چهار کشور مرز مشترک دارد اظهارداشت: این استان دروازه ورود به بازارهای جهانی به خصوص اروپاست و یک پنجم پایانه های کشور در این استان قرار دارد.

شهریاری با اشاره به اینکه آذربایجان غربی استان با ۹۸۰ کیلومتر مرز دومین استان پراهمیت کشور به شمار می رود گفت: متاسفانه به دلیل جنگ و تحرکات ضدانقلاب استان نسبت به سایر استانها از عقب ماندگی زیادی در بخش های مختلف از جمله سواد و بهداشت برخوردار است.

شهریاری در ادامه با اعلام اینکه در بخش راه روستایی چهارهزار کیلومتر راه روستایی استان نیاز به آسفالت دارد گفت: متوسط بهره مندی از راه روستایی مناسب در این استان ۱۳.۸ درصد کمتر از متوسط کشوری بوده و برای رسیدن به متوسط اعتبارات زیادی لازم است.

شهریاری احداث جاده خوی - قطور برای بهبود وضعیت راه مرزی ایران و ترکیه، خسارت چهارهزار میلیارد ریال ناشی از سرمازدگی امسال در بخش کشاورزی، پایین بودن سرانه فضاهای ورزشی با وجود جوان بودن استان را از دیگر مشکلات پیش روی استان برشمرد.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در بخش گازرسانی نیز نسبت به متوسط کشوری وضع خوبی نداریم گفت: هر چند در سالهای اخیر روندگاز رسانی خوب شده اما با جذب شش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده ۶۰۰ روستای استان امسال گازدار می شوند.

استاندار آذربایجان غربی خواستار تخصیص اعتبارات ویژه به استان برای رفع عقب ماندگی در بخش های مختلف به خصوص بهداشت و سوادآموزی شد.