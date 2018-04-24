ابوالفضل اصلانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۸۸۰ کارخانه و کارگاه تولید مواد غذایی فعال در سطح استان اصفهان داریم.

وی بیان داشت: همچنین ۴۳ کارخانه و کارگاه تولید لوازم آرایشی فعال در سطح استان اصفهان داریم و ۷۰ درصد از وسایل پزشکی مانند باند و چسب زخم در اصفهان تولید می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: ارزش تولیدات شرکت های داروسازی استان بیش از ۹۷۰ میلیارد تومان است و با این سهم تولید اصفهان ۱۰ درصد کل ارزش تولیدات دارویی کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: استان اصفهان با داشتن ۱۲ کارخانه داروسازی سومین استان بزرگ تولیدکننده دارو در کشور است.

اصلانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۰ شرکت دارویی در کشور فعال است، اعلام کرد: از این تعداد ۱۲۰ شرکت داروسازی گیاهی و ۱۳۰ شرکت داروسازی صنعتی است.

وی ادامه داد: همکاری شرکت های پخش با شرکت های داروسازی و تولیدکننده لوازم بهداشتی برای مبارزه با قاچاق و تولید مواد بی کیفیت موثر است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیش از ۲۲۰ شرکت پخش در استان اصفهان فعالیت می کند.