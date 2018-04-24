بازدید بیش از۲۸هزار مسافر نوروزی از آثار تاریخی و فرهنگی ملکان

وحید خادمی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در ایام نوروز سال ۹۷ تعداد ۲۸ هزار و چهارصد و پنجاه و سه گردشگر و مسافر نوروزی از آثار تاریخی و فرهنگی و جاذبه های طبیعی شهرستان ملکان بازدید کردند.

وی گفت:همچنین طی این مدت ۲۳۸ اقامت در هتل و مهمانسراهای شهرستان ملکان انجام شده است.

خادمی افزود: ۱۵۹ بازدید نظارتی نیز از طرف ستاد سفرهای نوروزی ملکان از تاسیسات، موسسات و اماکن اقامتی، رفاهی و خدماتی این شهرستان به عمل آمد.

وی برگزاری شش جلسه اصلی و ۲۲ نشست هماهنگی به ریاست فرماندار، استقرار ۴ مرکز اطلاع رسانی و توزیع ۴ هزار بروشور، نقشه و کتابچه راهنما و نیز کشمش و شیره انگور به طور مجانی به مسافرین و همچنین برپایی مراسمات چهارشنبه خاتون در آقمنار، سبزه آرایی و ترئین کوزه در ملکان، چهارشنبه سوری در مبارک شهر و چهارشنبه کوزه سو اوستی در لیلان را از جمله اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان ملکان در نوروز ۹۷ ذکر کرد.

خادمی همچنین از برگزاری نخستین جشنواره نوروزی شهرداری ملکان در طول ایام تعطیلات نوروزی خبرداد و اظهار کرد: این نوروزگاه از ۲۵ اسفند سال ۹۶ لغایت ۱۸ فروردین سال جاری به همت شهرداری ملکان و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط در ورودی شهر ملکان دایر شد و خوشبختانه مورد استقبال خوب مسافرین نوروزی و اهالی و خانواده های شهرستان ملکان قرار گرفت.

وی افزود:در این محل علاوه بر عرضه سوغات و صنایع دستی محلی، برنامه های هنری، موسیقی زنده و آیین های بومی و محلی و ورزش های بومی و محلی و آموزش اسب سواری نیز اجرا گردید.