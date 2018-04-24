رفع مشکلات ازدواج جوانان نیازمند مدیریت جهادی مسئولان فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدشریف حسینی کوهستانی صبح امروز در جلسه‌ای با مدیرکل ثبت احوال استان یزد با اشاره به آمارهای ارائه شده از ازدواج و طلاق در سطح استان اظهار داشت: موضوع ازدواج هم به لحاظ فرهنگ‌سازی و هم به لحاظ رفع مشکلات اقتصادی، نیازمند برنامه ریزی است.

وی با بیان اینکه مسائل در زمینه ازدواج جوانان در شورای فرهنگ عمومی استان یزد مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: موضوع ازدواج و طلاق در این شورا آسیب‌شناسی شده و تحلیل های صورت گرفته گویای نیاز به عزم جدی در امر ازدواج است.

حسینی کوهستانی تصریح کرد: آمارهای ارائه شده در زمینه ازدواج و مشکلات جوانان در این حوزه، نشان می دهد که رفع مشکلات مربوط به این بخش، نیازمند عزم جدی و مدیریت جهادی مسئولان فرهنگی و اجتماعی استان است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با اشاره به آمارهایی که در اختیار ثبت احوال قرار دارد، افزود: به طور قطع این آمارها می‌تواند به برنامه ریزی صحیح در دستگاه‌های برنامه‌ریز کمک کند.

حسینی کوهستانی در مورد هدفمند کردن برگزیدن نام نوزادان نیز بیان کرد: به نظر می‌رسد فضای روشنی برای انتخاب نام‌های اسلامی و ایرانی توسط ثبت احوال فراهم شده به نحوی که انتخاب اسامی خارجی ممنوع شده است.

وی با تاکید بر اینکه نام به عنوان بخشی از هویت هر انسان باید سبب غرور شخص شود نه شرمساری آن، افزود: دستگاه‌ها و نهادهایی که به مقوله فرهنگ‌سازی نام‌گزینی می پردازند، باید هدایت کننده مردم باشند به طوری که نام‌هایی برای نوزادان انتخاب شود که اعتماد به نفس را در آنها تقویت کند.

حسینی کوهستانی با اشاره به بخشی از حقوق فرزند بیان کرد: یکی از مهمترین حقوقی که فرزندان دارند، تعیین نام مناسب برای آنهاست که ثبت احوال به خوبی در این زمینه به کمک والدین آمده است.