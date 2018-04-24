آوارگان سوری در لبنان،اردن و ترکیه خواهان بازگشت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونیوز، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که ۹۰ درصد از آوارگان سوری که در لبنان، ترکیه و اردن حضور دارند می خواهند به کشورشان بازگردند.

در همین راستا روزنامه الجمهوریه گزارش داد که شمار زیادی از آوارگان سوری که در جنوب لبنان مستقر شده اند به صورت داوطلبانه خواستار بازگشت به کشورشان هستند و گروه جدیدی از آوارگان سوری برای بازگشت به سوریه نام نویسی کرده اند تا ساز و کار قانونی بازگشت آنها فراهم شود.

در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه اعلام شده است که دست کم ۱۵۰۰ سوری در سه مرحله به کشورشان باز خواهند گشت. نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ۶ میلیونی آوارگان سوری در طول ۷ سال گذشته به لبنان پناه برده بودند.