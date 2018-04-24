به گزارش خبرگزاری مهر، «یورگن تریتین» از نمایندگان پارلمان آلمان در گفتگو با رادیو آلمان اظهار داشت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا تاکنون به برنامه های اعلام شده انتخاباتی خود جامه عمل پوشانده است.

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان تعیین شده ترامپ برای تصمیم گیری برای ماندن یا خروج از توافق هسته ای با ایران گفت: برداشت من این است که ترامپ در راستای اثبات خود و در راستای اجرایی شدن برنامه هایی که در فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری مطرح کرده بود، از توافق هسته ای با ایران خارج شود.

این نماینده حزب سبز آلمان همچنین اعمال تحریم های بیشتر واشنگتن علیه ایران را دور از انتظار ندانست.

گفتنی است با توجه به حضور «امانوئل ماکرون » رئیس جمهوری فرانسه در آمریکا و سفر قریب الوقوع «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به این کشور که قرار است بخش عمده ای از گفتگوهای خود را به ایران اختصاص دهند، روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ از توافق ضمنی برای برقراری برجام خبر داد.

مقامات اروپا درصدد متقاعد کردن رئیس جمهوری آمریکا برای ماندن در برجام هستند.