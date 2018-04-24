بهره برداری از طرح های توسعه ای در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، فاز دوم شرکت پارلا منسوجات تولید کننده انواع پرده توری در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز سه شنبه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این طرح که در زمینه نساجی فعالیت می کند و همزمان با سفر رییس جمهور و کاروان تدبیر وامید به استان آذربایجان شرقی افتتاح شد، ظرفیت تولید ۳ میلیون مترمربع انواع پرده توری را در سال دارا است.

فاز دوم شرکت با سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی(سرمایه گذار ترکیه ای) و با میزان سرمایه ثابت و در گردش ۶۲۳ میلیارد ریال راه اندازی شده و برای ۱۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

بیش از ۴۰ میلیون دلار برای دو فاز این شرکت سرمایه گذاری انجام شده و برای حدود ۸۵۰ نفر شغل به وجود آمده است.

۴۰ درصد محصولات این کارخانه به کشورهای آسیای میانه، اروپا، روسیه، ترکیه و عراق صادر می شود و ۶۰ درصد دیگر برای تامین نیاز بازار داخل مورد استفاده قرار می گیرد.

این واحد تولیدی در حال حاضر در سه شیفت کاری به صورت منظم به تولید مشغول است و برای کلید زدن فاز سوم خود در سال آینده برنامه ریزی می کند.