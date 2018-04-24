  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت؛

بهره برداری از طرح های توسعه ای در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز

بهره برداری از طرح های توسعه ای در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز

تبریز - فازهای توسعه ای برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی امروز در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز دوم شرکت پارلا منسوجات تولید کننده انواع پرده توری در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز  با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز سه شنبه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این طرح که در زمینه نساجی فعالیت می کند و همزمان با سفر رییس جمهور و کاروان تدبیر وامید به استان آذربایجان شرقی افتتاح شد،  ظرفیت تولید ۳ میلیون مترمربع انواع پرده توری را در سال دارا است.

فاز دوم شرکت با سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی(سرمایه گذار ترکیه ای) و با میزان سرمایه ثابت و در گردش ۶۲۳ میلیارد ریال راه اندازی شده و برای ۱۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

بیش از ۴۰ میلیون دلار برای دو فاز این شرکت سرمایه گذاری انجام شده و برای حدود ۸۵۰ نفر شغل به وجود آمده است.

۴۰ درصد محصولات این کارخانه به کشورهای آسیای میانه، اروپا، روسیه، ترکیه و عراق صادر می شود و ۶۰ درصد دیگر برای تامین نیاز بازار داخل مورد استفاده قرار می گیرد.

این واحد تولیدی در حال حاضر در سه شیفت کاری به صورت منظم به تولید مشغول است و برای کلید زدن فاز سوم خود در سال آینده برنامه ریزی می کند.

کد مطلب 4279837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها