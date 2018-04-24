به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و ارزش های انسانی در ۳۰ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ در دبی، امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

موضوعات کنفرانس شامل فلسفه و ارزشهای انسانی، سقراط و زندگی تحقیق، اپیکورها،رواقیون، شکاکیون، کانت و مسیر روشنگری، میل به آزادی، هگل و زندگی مدرن، نیچه: دانش و اعتقاد، سورین کیرکیگارد و روح معاصر و فلسفه و فرهنگ پست مدرن می شود.

از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود تا پایان روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۲/melbourne/ICPMC?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/dubai/ICPHV مراجعه گردد.