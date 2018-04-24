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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

کنفرانس بین‌المللی فلسفه و ارزش های انسانی برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی فلسفه و ارزش های انسانی برگزار می شود

بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و ارزش های انسانی ژانویه ۲۰۲۰ در دبی، امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و ارزش های انسانی در ۳۰ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ در دبی، امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

موضوعات کنفرانس شامل فلسفه و ارزشهای انسانی، سقراط و زندگی تحقیق، اپیکورها،رواقیون، شکاکیون، کانت و مسیر روشنگری، میل به آزادی، هگل و زندگی مدرن، نیچه: دانش و اعتقاد، سورین کیرکیگارد  و روح معاصر و فلسفه و فرهنگ پست مدرن می شود.

از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود تا پایان روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۲/melbourne/ICPMC?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/dubai/ICPHV  مراجعه گردد.

کد مطلب 4279839
سارا فرجی

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