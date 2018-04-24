به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله کریمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پدافند غیرعامل استان همدان با بیان اینکه توجه به مزایای پدافند غیرعامل باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: پدافند غیرعامل باید برای مسئولان شناخته شود چراکه ناآگاهی در این زمینه موجب هدررفت دستاوردها خواهد شد.

وی بابیان اینکه مقابله با تهدیدهای طبیعی از طریق افزایش سطح علم و دانش ممکن خواهد بود، گفت: تهدیدهای انسان‌ساز در حال گسترش است و باید سازمان پدافند غیرعامل در این زمینه تقویت شود.

کریمی تهدیدهای سایبری را از دیگر تهدیدات در جوامع شهری برشمرد و عنوان کرد: اگر توجه به این زیرساخت‌ها با نگاه دقیق و اطلاع کافی از فناوری همراه نباشد به یک تهدید جدی در حوزه شهری تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهر با سه عنصر زیرساخت شهری، مدیریت شهری و همکاری مردم در بحث پدافند غیرعامل بررسی می شود، یادآور شد: از این سه عنصر همکاری و حفاظت مردم باید مورد توجه ویژه باشد.

معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه باید موارد تهدید براساس شرایط هر منطقه مشخص شود، عنوان کرد: پس از مشخص شدن موارد تهدید باید در امور شهری پدافند غیرعامل برنامه‌ریزی و طرح برنامه را آغاز کند.

وی اضافه کرد: امسال پس از شناخت شهرها طرح جامع امور پدافند غیرعامل برای ۴۰ شهر کشور تدوین می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز بابیان اینکه از زمانی که موضوع پدافند غیرعامل در کشور مطرح شده دیدگاه‌ها و نگاه مردم و متولیان به این امر تغییر یافته است، گفت: همدان از استان‌های پیشرو در زمینه پدافند غیرعامل است.

سعید شاهرخی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در بخش زیرساخت و امدادرسانی در استان همدان انجام و کمیته‌هایی در این زمینه تشکیل شده است، گفت: در شرایط کنونی باید تکلیف طرح جامع امور پدافند غیرعامل در استان همدان روشن شده و موانع کندی کار آن برطرف شود.

وی بر آموزش و ارتقای آگاهی مردم در مباحث پدافند غیرعامل و فرهنگسازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و رسانه ها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان همدان نیز اقدامات انجام شده در زمینه پدافند غیرعامل طی سال گذشته را بیان کرد و گفت: سال گذشته ۴۳ همایش در استان همدان در زمینه مبحث ۲۱ پدافند غیرعامل برگزار شد.

هاشم صوفی عنوان کرد: سال گذشته ۲۱ کارگاه در حوزه هشت‌گانه پدافند غیرعامل و ۹۱ مانور و رزمایش در این زمینه انجام شده است.