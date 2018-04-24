ایران دارنده رتبه اول صید فانوس ماهیان در اقیانوس هند است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی در این دیدار با اشاره به اینکه این کمیسیون، برنامه ریزی مدیریت صید ماهیان سطح زی درشت در اقیانوس هند را عهده دار است افزود: این کمیسیون ضمن ارزیابی ذخایر موجود و میزان قابل برداشت سالانه، کنترل گسترش صید و توسعه ناوگان صیادی همه کشورها را در اقیانوس دراختیار دارد.

مدیر کل شیلات هرمزگان تصریح کرد: اکنون جمهوری اسلامی ایران با صید بیش از ۲۶۰ هزار تن از انواع گونه های سطح زی درشت و اختصاص ۵۰درصدی از حجم تولیدات دریایی کشور به این گروه از آبزیان، ازنظر جایگاه به عنوان دومین کشور بهره بردار از ذخایر تن ماهیان اقیانوس هند در بین ۴۵ کشور بهره بردار در این حوزه محسوب می شود.

وی ارتقای همراهی و هماهنگی با کمیسیون بین‎المللی تن‎ماهیان اقیانوس هند و همچنین سازمان فائو، تبادل نظر و دست آورها ،بازدید از ظرفیت های صید و صیادی استان هرمزگان در راستای معرفی بهتر ظرفیت های استان و .. را از اهم دست آوردهای این دیدار خواند

محبی ابراز داشت : صید تون ماهیان ارزش بالایی در ماهیگیری کشور دارد که سهم قابل توجهی را در صید جنوب به خود اختصاص داده است.