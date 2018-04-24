افزایش کیفیت و کمیت آموزشی در آموزش و پرورش کرمان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، امید سلاجقه: پس از اعلام نتایج ارزیابی عملکرد ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور از سوی وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی رتبه اول کشور را کسب کرد و جایگاه آموزش و پرورش استان از رتبه ۲۴ در ابتدای دولت تدبیر و امید به رتبه اول ارتقا پیدا کرد و موجی از شعف و شادی و امیدواری در دل بیش از ۴۸ هزار فرهنگی فرهیخته استان ایجاد شد تا خستگی قریب به یک سال تلاش در عرصه پر مخاطره تعلیم و تربیت در سایه راهبرد اساسی« امید به پروردگار، صداقت در گفتار، تعادل در رفتار» جای خود را به حلاوتی شیرین تر از عسل و آرامش خاطری دوست داشتنی بسپارد.

بی شک این موفقیت بزرگ برای اولین بار در طول تاریخ تعلیم و تربیت این خاک دامنگیر حاصل نمی شد، مگر در سایه تلاش بی وقفه و خالصانه همکاران بزرگوار، نجیب، قانع، ایثارگر، صبور و فرهیخته فرهنگی در سراسر استان پهناور کرمان که در فاصله ای بیش از یک هزار و صد کیلومتر بین شمالی ترین تا جنوبی ترین مدرسه استان ،بدون هیچ چشم داشتی و با حداقل حقوق و مزایا و امکانات مشق عشق تمرین می کنند و اکسیر عمر و جوانی خود را شمع راه کودکان، نوجوانان و جوانان کرده اند که به حق آینده سازان ایران عزیز و سرافراز خواهند بود.همکاران گرانقدری که به رغم تمام مصائب و مشکلات و تنگنا های معیشتی و اقتصادی ذره ای از عشقشان به آموختن و تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نونهالان و دانش آموزان کم نمی شود و عاشقانه و ققنوس وار تمام تبعیض ها و محدودیت ها را تحمل می کنند و در استانی به وسعت کرمان با اقلیم ها و خرده فرهنگ های متفاوت که شاید بتوان آن را مقیاس کوچکی از کشور عزیزمان ایران سرافراز دانست،

مشعل دار چراغ هدایت دانش آموزان هستند که به حق عشقشان دیدنی و دستان سخاوتمند و پر مهرشان بوسیدنی است و باید همگان به ویژه سیاستمداران و دست اندر کاران و برنامه ریزان قدردان این همه نجابت و ایثار و تلاش باشند و فارغ از شعارهای متداول و در عمل برای حفظ، ارتقا و جایگاه معلم گام های بلند و عملی بردارند و اجازه ندهند مشکلات معیشتی و غم نان بر عملکرد آنان سایه بیفکند و قدر معلمان و اساتید خود را نکو بدانند که تنها زمزمه محبت معلم است که فردا و فرداهای روشن این سرزمین اساطیری و سرافراز را رقم خواهد زد.

صاحب این قلم براین باور است که موفقیت های کسب شده آموزش و پرورش استان در سطوح مختلف در کشور از جمله درخشش در جشنواره های مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانش آموزان و فرهنگیان استان به ویژه کسب رتبه اول جشنواره جوان خوارزمی برای دومین سال متوالی، کسب رتبه اول و رتبه های تک رقمی کنکور سراسری، بالا رفتن از سکوهای قهرمانی ورزشی در مسابقات و رشته های گونا گون ،تلاش در جهت انسداد مبادی بی سوادی و پوشش حداکثری تحصیلی در دوره ابتدایی، ساماندهی نیروی انسانی، افزایش درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش و احداث، توسعه و تجهیز اماکن رفاهی، اقامتی و درمانی فرهیگیان در سراسر استان، برگزاری مسابقات مختلف مذهبی، فرهنگی و هنری در سطوح مختلف مدرسه، شهرستان و استان و اعزام و در خشش نفرات و تیم های برتر در مسابقات کشوری، توسعه و توازن رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش، برگزاری جشنواره های مختلف و تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان برگزیده در سطوح مختلف به ویژه در قالب برگزاری جشنواره « آگیرا» ،اطلاع رسانی شفاف و پاسخ گویی و شفاف سازی امور و توجه و احترام به افکار عمومی،صیانت از حقوق شهروندی و ارباب رجوع و هزاران موفقیت و دست آورد دیگرحاصل نمی شد، مگر در سایه برنامه ریزی و آرامشی که در مدیریت آموزش و پرورش استان حاکم است وحمایت همه کسانی که دل در گرو آبادانی این سرزمین و تقویت نظام تعلیم و تربیت استان دارند و بی شک برای تداوم این موفقیت بزرگ بیش از پیش نیازمند حمایت و نقدهای منصفانه و سازنده همه کارشناسان و دلسوزان تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش هستیم و با رویی گشاده و آغوشی باز از نظرات، انتقادات و پیشنهادات منصفانه و راهگشا و علمی استقبال می کنیم و همچنان براین باوریم که :

((ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر بیش نهد لطف شما گامی چند )) و بی شک این موفقیت پایان راه نیست...