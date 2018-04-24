به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف اللهیان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری منطقه نمونه گردشگری شورابیل اردبیل اضافه کرد: در حال حاضر ده‌ها پروژه عمرانی، تفریحی و توسعه ای در منطقه شورابیل اجرا می شود که بر ضرورت تسریع در اتمام این طرح ها تاکید داریم.

وی اجرای نورپردازی در ورودی جدید شورابیل، ایجاد پارک گالری، باغ پرندگان، تفریحات روی آب مانند اتوبوس دریایی، رستوران شناور، زیپ لاین، بهسازی مزار شهدا، چراغ پارک صخره‌ای، راه‌اندازی سیستم صوتی و دوربین‌های مدار بسته، احداث زمین فوتبال، احداث کمپ‌های اقامتی و... را از طرح های اجرایی در این مجموعه برشمرد.

شهردار اردبیل یادآور شد: کاشت بیش از هزار اصله درخت کاج به منظور توسعه فضای سبز و ایجاد طرح آب نمای «پرده نمایش» در ورودی جدید شورابیل از دیگر پروژه های اجرایی در این منطقه می باشد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح های در راستای جذب و ماندگاری گردشگران بسیار تاثیرگذار است، تاکید کرد که با بهره‌برداری مناسب از پروژه‌های نیمه تمام، این منطقه توریستی و تفریحی آماده پذیرایی از گردشگران خواهد شد.

لطف‌اللهیان با اشاره به ظرفیت های این مجموعه ادامه داد: منطقه گردشگری شورابیل جزو عناصر ارزشی اردبیل بوده و بی شک توسعه این منطقه می تواند به توسعه استان منتج شود.

وی بر این اساس تلاش مجموعه شهرداری و شورای شهر اردبیل را تکمیل سریع پروژه‌های نیمه تمام در این منطقه گردشگری برشمرد و متذکر شد: در کنار این اجرای طرح های جدید توسعه ای را نیز در دستور کار قرار داده ایم.