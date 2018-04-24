میزان صادرات صنایع کوچک و متوسط البرز به ۱۰۰ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقداماتی که در حوزه صنایع کوچک استان انجامشده است، اظهار کرد: توسعه صادرات در حوزه صنایع کوچک از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات صنایع کوچک استان در دستور کار است، گفت: اولویتهای استان در حوزه صنعت شناسایی و موردمطالعه قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز گفت: در استان به دنبال ایجاد خوشههای صنعتی هستیم و تاکنون توانستهایم دو خوشه در صنعت پلاستیک و محصولات غذایی ایجاد کنیم.
شاهمرادی با تأکید بر اینکه از دل خوشههای صنعتی کنسرسیوم ایجاد میشود، گفت: با ایجاد خوشههای صنعتی مشکلات واحدهای تولیدی احصاء و برای حل آن تدابیر لازم اندیشیده میشود.
وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط استان در سال گذشته، گفت: در این نمایشگاه ۱۲۰ واحد تولیدی حضور داشتند.
تدوین کتابچه راهنمایی تجارت توسط استان البرز
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز به حضور ۲۵ رایزن بازرگانی کشورهای هدف در استان اشاره کرد و گفت: در این بازدیدها قوانین مربوط به بازار کار بررسی و توانمندیهای داخلی مورد بازدید قرار میگرفت.
شاهمرادی در بخش دیگری بابیان اینکه کتابچه راهنمایی تجارت توسط استان البرز تدوینشده و آماده ارائه است، گفت: این کاری ملی است که توسط استان البرز انجامشده است.
وی تأکید کرد: در این کتابچه آداب و روسم تجاری و اقتصادی کشورهای هدف برای تولیدکنندگان داخلی تشریح شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز به وجود صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: طبق مقررات این صندوق به تولیدکنندگانی که برای دریافت وام اقدام میکنند کمک میشود تا ۷۰ درصد وام آنها تضمین شود، ۳۰ درصد باقیمانده وام نیز توسط واحدهای تولیدی از طریق وثیقه ملکی ضمانت میشود.
شاهمرادی در ادامه به اهمیت ارتباط مستمر بین دانشگاه و حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: ایدههای مختلف که از سوی دانشگاه ارائه میشود موردمطالعه قرارگرفته و تجاریسازی میشود.
طرح پژوهشی اشتغالزایی برای ۵۰۰ نفر از روستاییان البرز
وی در بخش دیگری به وجود کلینیکهای عارضهیابی در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: سال گذشته توانستیم چهار کلینیک عارضهیابی را در شهرکهای صنعتی استان راهاندازی کنیم و عارضههایی که واحدهای تولیدی به آن دچار هستند را شناسایی و برای حل آن اقدام کنیم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز به برگزاری دورههای آموزشی برای شش هزار نفر اشاره کرد و گفت: ۳۰۰ دوره آموزشی برای واحدهای تولیدی استان برگزارشده است.
شاهمرادی به برگزاری ۱۲ تور صنعتی در استان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: مراحل مطالعاتی طرح پژوهشی اشتغالزایی برای ۵۰۰ نفر از روستاییان استان در حوزه پوشاک در حال اجرا است.
وی میزان صادرات صنایع کوچک و متوسط استان در سال ۹۵ را ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مهم در سال گذشته به ۱۰۰ میلیون دلار رسید.
راه اندازی مجدد ۲۹ واحد تولیدی غیرفعال در البرز
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز در بخش دیگری به مشکلات حوزه صنایع کوچک و متوسط استان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان استان به دلیل کمبود زیرساختها مجبور به صادرات محصولات خود از دیگر استانهای کشور هستند.
شاهمرادی عمده صادرات صنایع کوچک و متوسط استان را در حوزه صنعت پلاستیک، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و مواد شیمیایی و پتروشیمی اعلام کرد و گفت: عمده صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، عمان و کشورهای حوزه دریای خزر بوده است.
وی در خصوص جذب سرمایهگذار خارجی در استان، گفت: طی سال گذشته توانستیم برای دو واحد تولیدی سرمایهگذار خارجی جذب کنیم که مقدار سرمایهگذاری ۱۶ میلیون دلار بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز گفت: ۲۹ واحد تولیدی غیرفعال در استان طی سال گذشته مجدداً راهاندازی شده و به چرخه تولید بازگشتهاند.
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