سقوط منطقه «گلچین» افغانستان به دست طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقام‌های محلی ولایت «بادغیس» از سقوط منطقه‌ «گلچین» واقع در شهر «قادس» این ولایت به دست طالبان خبر دادند.

«عبدالعزیز بیگ» رئیس شورای ولایتی بادغیس گفت که در منطقه‌ گلچین بیش از ۲۰۰ نیروی دولتی مستقر بودند اما نتوانستند که مانع سقوط این منطقه‌ استراتژیک شوند.

وی افزود که آمار ابتدایی نشان می‌دهد، طالبان ۲ نیروی ارتش افغانستان را کشته و ۴ نظامی دیگر را نیز به اسارت گرفته‌اند.

با این وجود اما تاکنون مقام‌های امنیتی بادغیس در این باره ابراز نظری نکرده‌اند. منطقه‌ گلچین بین شهر قادس و منطقه‌ «لنگرشریف» قرار دارد. طالبان یکشنبه شب توانستند که این منطقه‌ی راهبردی را از کنترل نیروهای دولتی افغانستان خارج کنند.

منابع محلی بادغیس نیز اعلام کردند که گلچین و لنگر شریف از مناطق راهبردی در بادغیس شمرده می‌شوند و دولت افغانستان باید در راستای بازپس‌گیری این منطقه از دست طالبان اقدام کند.