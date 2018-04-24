وزیر راه و شهرسازی از بزرگراه تبریز- هریس-اهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که ظهر امروز سه شنبه به نمایندگی از رئیس جمهور راهی ورزقان شده، پیش از حضور در جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان ابتدا از پروژه بزرگراه تبریز- هریس-اهر بازدید و در گفتگو با پیمانکاران این طرح آخرین مراحل پیشرفت این پروژه را جویا شد.

در ادامه وزیر راه و شهرسازی، از محور خواجه- ورزقان نیز بازدید و از نزدیک در جریان جزئیات این پروژه قرار گرفت.

در این بازدید عبدالهاشم حسن‌نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، عبدالهی نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی، توحید اخلاقی مدیرکل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی و دیگر مسئولان این اداره کل وزیر راه و شهرسازی را همراهی می‌کنند.

همچنین در روند بازدید از پروژه پیمانکاران عملیات احداث محور خواجه- ورزقان به ارئه گزارشی از مراحل پیشرفت این طرح پرداختند.

در این بازدید، پیمانکار این پروژه در پاسخ به سوال آخوندی در خصوص زمان اتمام این طرح گفت: طبق تعهد صورت گرفته مرحله اول این پروژه که نیمی از آن خواهد بود در هفته دولت به پایان خواهد رسید و مراحل پایانی و اتمام این پروژه طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در آذرماه سال آینده خواهد بود.