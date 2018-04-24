طوفان توییتری علیه ممنوعیت روسری برای دختران زیر ۱۴ سال در آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، ممنوعیت پوشیدن روسری برای دختران زیر ۱۴ سال در ایالت نوردراین وستفالن با واکنش‌های زیادی روبرو شده است و مسلمانان در شهرهای مختلف آلمان با امضای طومار اینترنتی و ایجاد طوفان توییتری سعی دارند تا اعتراض خود را گوش مسئولان برسانند.

طومار اینترنتی که توسط برخی از مسلمانان راه‌اندازی شده، قصد دارد تا به تصمیم‌گیرندگان سیاسی، خشم واقعی جامعه اسلامی آلمان و تمامی طرفداران آزادی مذهب را نشان دهد. مسئولان سایت راهی به سوی اسلام در این ارتباط از مسلمانان آلمان خواسته‌اند تا در برابر این اقدام مسئولان ایالت نوردراین وستفالن سکوت نکنند:« همانطور که همه می‌بینیم، مبارزه‌ای گسترده علیه اسلام صورت گرفته که امروز به ممنوعیت پوشیدن روسری رسیده است. نباید بگذاریم که برخی از سیاستمداران به هویت اسلامی ما حمله کنند. این خطری است که به همه ما مربوط می‌شود. بنابراین، از شما می‌خواهیم که این موضوع را با خانواده و دوستان خود در میان بگذارید و آنها را در مورد خطرات آگاه کنید. علاوه بر این، از شما می‌خواهیم که با امضای طومار اینترنتی، علیه ممنوعیت روسری برای دختران زیر ۱۴ سال اعتراض کنید.»

در هفته‌های گذشته وزیر امور ادغام در ایالت نوردراین وستفالن خواستار ممنوعیت پوشیدن روسری برای دختران زیر سن قانونی شد، او ادعا کرد که کودکان نباید اجازه پوشیدن روسری داشته باشند. سراپ گولر، معاون او نیز با طرح پیشنهاداتی در این درباره گفت:«پوشیدن روسری برای یک دختر جوان، باعث انحراف می‌شود و کودک را به جنسیت حساس‌تر می‌کند.» او ادعا می‌کند که این تصمیم برای رفاه کودکان است، اما این ادعا قابل قبول نیست، زیرا ممنوعیت روسری دقیقا با رفاه دختران جوان در تضاد است: این امر در تکامل شخصی زنان مسلمان جوان مشکل ایجاد می‌کند و آنها را در تضاد با باورهای شخصی و ارزش‌های خانواده قرار می‌دهد. بنابراین سیاستمداران باعث ایجاد درگیری‌های داخلی در کودکان ما می‌شوند که در آینده منجر به مشکلات هویتی خواهد شد.در واقع این ممنوعیت برای رفاه کودکان نیست، بلکه خدمت به اعتقادات ضد اسلامی در جامعه است. بنابراین، ما از جامعه اسلامی آلمان و تمامی شهروندان غیرمسلمان در این کشور می‌خواهیم تا علیه ممنوعیت پوشیدن روسری اعتراض کنند.

مسلمانان به طور حتم با ممنوعیت پوشیدن روسری در آزادی عبادتشان محدود می‌شوند. علاوه بر این، اجرای این ممنوعیت می‌تواند مبنایی برای ممنوعیت و محدودیت بیشتر مسلمانان در آلمان باشد.

در همین ارتباط، سایت نسل‌های اسلام در گزارشی از اعتراض کاربران شبکه اجتماعی توییتر به ممنوعیت پوشیدن روسری برای دختران زیر ۱۴ سال نوشته است. در بخشی از این گزارش آمده است:« کاربران شبکه توییتر با هشتگ "بدون روسری‌ام هرگز" طوفان توییتری به راه انداختند و با ۱۳۰ هزار توییت توانستند برای مدتی سومین ترند این شبکه اجتماعی شوند. بسیاری از مسلمانان و برخی از غیرمسلمانان در این طوفان توییتری شرکت کردند. برخی از این توییت‌ها به زبان انگلیسی و عربی نیز ترجمه شد. واقعیت این است که شرکت‌کنندگان در این طوفان توییتری به اهداف خود رسیدند و پیام خود را به گوش مسئولان رساندند. در این میان برخی از رسانه‌های آنلاین طبق معمول افراد این کمپین را مشکوک، رادیکال یا افراطی خواندند. همچنین، برخی ادعا کرده‌اند که این طوفان توییتری، عملیات پرچم دروغین بوده است، زیرا آنها نمی‌توانند تصور کنند و هرگز ندیده‌اند که چگونه مسلمانان، موقعیت خود را در میان عموم روشن می‌کنند. همچنین مطرح شده است که هزاران صفحه جدید توییتر متعلق به مسلمانان، غیرواقعی و ربات است. البته مسلمانان به این ادعاها اهمیتی نمی‌دهند، چرا که برای اولین‌بار می‌دانند چه پتانسیلی در جامعه آلمان دارند.»