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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

شهردار مشکین‌دشت خبر داد:

خیابان «هدایت کار» مشکین‌دشت دوطرفه می‌شود

خیابان «هدایت کار» مشکین‌دشت دوطرفه می‌شود

فردیس - شهردار مشکین‌دشت با اشاره به نارضایتی شهروندان از یک‌طرفه شدن خیابان هدایت کار مشکین‌دشت، گفت: این خیابان دوطرفه می‌شود.

علیرضا مساعد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سال گذشته خیابان هدایت کار مشکین‌دشت به علت ترافیک شدید یک‌طرفه شد، اظهار کرد: این اقدام به‌منظور سهولت رفت‌وآمد شهروندان انجام‌شده بود.

وی ادامه داد: متأسفانه این اقدام نیز موجب نارضایتی شهروندان و همچنین تصادفات شدیدی در محل تقاطع بانک ملی مشکین‌دشت شده است.

شهردار مشکین‌دشت با اشاره به لزوم دوطرفه شدن خیابان هدایت کار، تأکید کرد: دوطرفه شدن خیابان هدایت کار در شورای ترافیک مشکین‌دشت تصویب‌شده و پس از دریافت مجوز این اقدام  از شورای ترافیک شهرستان فردیس، این خیابان دوطرفه می‌شود.

وی در بخش دیگری به فرارسیدن تابستان و نارضایتی شهروندان شهرک بعثت از آلودگی‌های زیست‌محیطی کانال آب این شهرک اشاره کرد و افزود: درصورتی‌که شرکت آب منطقه‌ای استان تهران به سرپوشیده کردن این کانال مجوز دهد، شهرداری مشکین‌دشت اقدامات لازم را برای سرپوشیده کردن آن انجام خواهد داد.

کد مطلب 4279857

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