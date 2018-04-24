علیرضا مساعد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سال گذشته خیابان هدایت کار مشکین‌دشت به علت ترافیک شدید یک‌طرفه شد، اظهار کرد: این اقدام به‌منظور سهولت رفت‌وآمد شهروندان انجام‌شده بود.

وی ادامه داد: متأسفانه این اقدام نیز موجب نارضایتی شهروندان و همچنین تصادفات شدیدی در محل تقاطع بانک ملی مشکین‌دشت شده است.

شهردار مشکین‌دشت با اشاره به لزوم دوطرفه شدن خیابان هدایت کار، تأکید کرد: دوطرفه شدن خیابان هدایت کار در شورای ترافیک مشکین‌دشت تصویب‌شده و پس از دریافت مجوز این اقدام از شورای ترافیک شهرستان فردیس، این خیابان دوطرفه می‌شود.

وی در بخش دیگری به فرارسیدن تابستان و نارضایتی شهروندان شهرک بعثت از آلودگی‌های زیست‌محیطی کانال آب این شهرک اشاره کرد و افزود: درصورتی‌که شرکت آب منطقه‌ای استان تهران به سرپوشیده کردن این کانال مجوز دهد، شهرداری مشکین‌دشت اقدامات لازم را برای سرپوشیده کردن آن انجام خواهد داد.