معجزه قرآن در حقم حضور در ایران بود/ ۹ سالگی موفق به حفظ قرآن شدم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انور عسگر از کشور سریلانکا در رشته حفظ کل قرآن روشندلان با چهارده سال سن به عنوان کم سن و سال ترین متسابق این دوره از مسابقات بین المللی قرآن روشندلان شناخته شده است.وی با عینک مشکی دست در دست استادش در سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن به عنوان نماینده سریلانکا شرکت کرده است نوجوان لاغر اندامی که از حرکات بی اختیار دست و پایش می توان فهمید که بینایی نداشته و با این حال حافظ کل قرآن کریم شده است.

محمد انور عسگر با اشاره به نحوه حفظ قرآن گفت: استادم «عامل حسن» قرآن را برایم می خواند و من توانستم از طریق استماع و صوت قرآن قرآن را حفظ کنم.

وی با اشاره به نحوه ورود به مسابقات بین المللی ایران افزود: مسابقات محلی در سریلانکا برگزار شد و من با کسب رتبه برتر آن مسابقات توانستم به مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کنم.

این حافظ روشندل کشور سریلانکا با تاکید بر اینکه در ۹ سالگی موفق به حفظ کل قرآن کریم شده است اظهار کرد:در مدت یک سال و هفت ماه قرآن را حفظ کردم و از معجزات قرآن کریم نه تنها حضورم در جمهوری اسلامی ایران است بلکه برگشت به زندگی بعد از پرت شدن از ارتفاع سی متر و شکسته شدن تنها استخوان دستم را می دانم.

این حافظ قرآن در خصوص اولین سفر خود به ایران افزود:ایران کشوری با مردمی مهربان و مهمان نواز است که خاطره ای زیبا در اذهان ما بجا گذاشته است و خیلی خوشحالم که علیرغم آنچه که در خصوص این کشور درتبلیغات منفی رسانه ها می آید،در جمهوری اسلامی حضور پیدا کردم.در واقع با توجه به تعریفات استادم ایران کشور زیبایی است و حسن ضیافت و مهمان نوازی ایرانی ها بسیار قابل توجه است و امیدوارم تا دیگر کشورهای اسلامی نیز در خصوص مسائل قرآنی اتفاقی مشابه جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد.

وی در خصوص فعالیت های قرآنی در سریلانکا تصریح کرد: وضعیت فعالیت های قرآنی در سریلانکا نیز مشابه ایران است و مردم و مسلمانان سریلانکا به قرآن اهمیت می دهند بصورتیکه برای سنین مختلف در رشته ها و مراحل مختلف مسابقه قرآنی وجود دارد و این مسابقات به اشکال مختلف برگزار می شود و در سطح وسیعی جایزه اعطا می شود و مردم رغبت زیادی به فرهنگ حفظ و قرائت قرآن دارند.

همچنین این حافظ نوجوان در خصوص فعالیت های بانوان افزود: همانطوری که برای آقایان مسابقات در سنین مختلف وجود دارد برای بانوان نیز به همین نحو است که بانوی نماینده کشور سریلانکا در دومین مسابقات بین المللی بانوان نیز حاضر است و در خود کشورمان نیز مقام اول را کسب کرده است.

محمد انور عسگر با تاکید بر شعار«یک کتاب، یک امت» سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن اظهار داشت: این شعار زیبا و با مسمایی است و امیدواریم تحقق این شعار در خصوص کشورهایی که درگیر مسایل متفاوت تفرقه برانگیز هستند افتاده و شاهد امت اسلام بصورت یک صف منسجم و یکپارچه در قبال شرک و نفاق باشیم.