۵۰ هزار مرسوله پستی در شهرستان فردیس توزیع شد

علی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه اداره پست شهرستان فردیس خدمات فراوانی ازجمله صدور کارت ملی هوشمند به شهروندان این شهرستان ارائه میکند، اظهار کرد: این اداره با اداره ثبتاحوال شهرستان ارتباط خوبی دارد که موجب شده عملیات صفرتا صد صدور کارت ملی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در ادامه افزود: بهواسطه این اقدامات، دیگر نیاز نیست که شهروندان به دیگر شهرستانها برای دریافت کارت ملی مراجعه کنند.
حسنی از صدور کارت ملی در مشکیندشت نیز خبر داد و افزود: اداره پست فردیس برای خدماترسانی بیشتر به شهروندان میکوشد.
وی بابیان اینکه روزانه یک هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان برای اقدامات اداری خود به اداره پست فردیس مراجعه میکنند، خاطرنشان کرد: اداره پست این شهرستان برای کاهش ترافیک و آلایندگی، کاهش هزینهها و غیره تلاش میکند.
رئیس اداره پست فردیس بابیان اینکه اداره پست از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار مرسوله توزیعی داشته است، تصریح کرد: همچنین در این مدت ۴۲ هزار مرسوله از استانهای دیگر دریافت شده که در سطح شهرستان توزیعشده است.
رئیس اداره پست فردیس با اشاره به دریافت یکمیلیون و ۴۰۰ هزار بسته مرسوله توسط اداره پست فردیس طی سال گذشته، خاطرنشان کرد: همچنین در این سال حدود ۷۰ هزار بسته مرسوله در سطح شهرستان توزیعشده است.
وی در خصوص تجارت الکترونیکی و ارسال محصولات پستی، بیان کرد: از شهروندان میخواهیم در این رابطه به اداره پست اعتماد داشته باشند.
به گفته وی بسیاری از کشورها با استفاده از تجارت الکترونیکی به پیشرفتهای فراوانی رسیدهاند.
رئیس اداره پست شهرستان فردیس با اشاره به اینکه فردیس شهرستانی نوپا است، بر لزوم داشتن نگاه ویژه به این شهرستان تأکید کرد و گفت: پست یک پل ارتباطی میان ادارات و سازمانها با یکدیگر و مردم است که در این راستا سعی دارد با همه سازمانها تعامل داشته باشد.
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