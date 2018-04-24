برگزاری یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی در سرپلذهاب

احمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری سی و هفتمین سالگرد شهادت امیر آسمان ایران سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی خبر داد و گفت: به این مناسبت یادواره ای در روستای زرین جوب شهرستان سرپلذهاب از استان کرمانشاه- که محل شهادت این شهید بزرگوار بوده است- برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه امسال و با حضور مسئولین استانی، کشوری و کاروان های راهیان نور برگزار خواهد شد.

رئیس عقیدتی سیاسی هوانیروز کرمانشاه تصریح کرد: سخنران این مراسم معنوی حجت الاسلام غلامرضا الله قلی، مدیر عقیدتی سیاسی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و مراسم نیز راس ساعت ۱۷ روز پنجشنبه در محل مذکور برگزار می شود.