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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

رئیس عقیدتی سیاسی هوانیروز کرمانشاه به مهر خبر داد:

برگزاری یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی در سرپلذهاب

برگزاری یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی در سرپلذهاب

کرمانشاه- رئیس عقیدتی سیاسی هوانیروز کرمانشاه از برگزاری سی و هفتمین سالگرد شهادت شهیدخلبان علی اکبر شیرودی در روستای زرین جوب سرپلذهاب خبر داد.

احمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری سی و هفتمین سالگرد شهادت امیر آسمان ایران سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی خبر داد و گفت: به این مناسبت یادواره ای در روستای زرین جوب شهرستان سرپلذهاب از استان کرمانشاه- که محل شهادت این شهید بزرگوار بوده است- برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه امسال و با حضور مسئولین استانی، کشوری و کاروان های راهیان نور برگزار خواهد شد.

رئیس عقیدتی سیاسی هوانیروز کرمانشاه تصریح کرد: سخنران این مراسم معنوی حجت الاسلام غلامرضا الله قلی، مدیر عقیدتی سیاسی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و مراسم نیز راس ساعت ۱۷ روز پنجشنبه در محل مذکور برگزار می شود.

کد مطلب 4279869

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