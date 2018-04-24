پوشش۸۰درصدی توسط سامانه سیب در شهرستان/افتتاح سه طرح درهفته سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: با پوشش ثبت اطلاعات، ارائه بخشی از خدمات الکترونیک نیز محقق شده است.

مرادی با بیان اینکه ۶۰ درصد از جمعیت بالای ۳۰ سال شهرستان زیر پوشش طرح خطر سنجی قرار گرفته اند، اظهار کرد: همچنین خطرسنجی برای کارکنان شهرستان نیز با پوشش ۴۰ درصدی عملیاتی شد.

وی افزود: با هدف توسعه و ارتقای ارائه خدمات، سیستم نوین آموزشی سلامت برای تمام نیروها آموزش داده شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد از اجرای طرح غربالگری کمکاری تیروئید در بین ۹۸ درصد از نوزادان طی سال گذشته خبر داد و گفت: با تحقق شش هزارو ۳۷۵ مورد غربالگری، کمتر از چهل نفر با کمکاری تیروئید مواجه بودند.

وی افزود: در حوزه کنترل بیماری فشار خون، پوشش ۸۰ درصدی با جامعه هدف ۱۰۰۰۰ نفری عملیاتی شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد با اشاره به برنامه های هفته سلامت در استان، اظهار کرد: سه پروژه بهداشتی درمانی طی هفته سلامت در مناطق محروم شهرستان بویراحمد افتتاح می شود.

مرادی با بیان اینکه از مجموعه ۵۵ پروژه حوزه سلامت استان ۱۹ پروژه متعلق به شهرستان بویراحمد است، اظهار کرد: برخی از این پروژه ها با پیشرفت بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در دست تکمیل قرار دارند و در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسند.

مرادی از هدفگذاری ایجاد چهار مرکز بهداشتی و درمانی برای سال ۹۷ در مناطق حومه شهر یاسوج خبر داد و تصریح کرد: بر اساس سرشماری رسمی سال ۹۵، جمعیت شهرستان بویراحمد ۳۰۰ هزار نفر است.

وی افزود: با توجه به افزایش جمعیت و مهاجر پذیر بودن شهرستان، توسعه زیرساخت های بهداشتی درمانی ضروری است.

مرادی ابراز داشت: در حوزه فعالیت های مشارکتی نیز چند طرح کلنگ زنی و یا طرح ریزی شده است.

وی افزود: پایگاه اورژانس ۱۱۵ دشتروم با مشارکت بسیج سازندگی سپاه فتح و علوم پزشکی کلنگ زنی شد.