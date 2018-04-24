تشکیل کمیته برای پیگیری تفاهم نامه ها میان ایلام و واسط عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر امروز در جریان بازگشت از سفر به استان واسط عراق در تشریح دستاوردهای سفر اظهار داشت: کمیته مشترکی از ترکیب مدیران دو استان تشکیل شود تا با برگزاری دیدار های منظم، آخرین وضعیت اجرای آنها را رصد و در اختیار استانداران دو استان قرار دهند.

وی افزود: تفاهم نامه های بین دو طرف لازم است عملیاتی تهیه شوند و کمیت و زمان اجرا در آنها دقیقاً مشخص باشد.

سلیمانی دشتکی برای همکاری در ابعاد مختلف با استان واسط عراق اعلام آمادگی کرد و یادآور شد: آمادگی داریم در ابعاد مختلف از جمله پزشکی، راه اندازی کارگاه های صنعتی، صنعت سیمان، کشاورزی و کشت و صنعت با واسط همکاری کنیم و سرمایه گذاران ایلامی جهت سرمایه گذاری در واسط حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه ۲ استان از نظر قومی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دارای اشتراکات زیادی هستند، گفت: لازم است تلاش کنیم از طریق لغو روادید یا استقرار کنسولگری در مرکز ۲ استان، تردد شهروندان بین دو استان را تسهیل کنیم.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه اربعین به یک شاخص گردشگری مذهبی بین دو استان تبدیل شده است گفت: بایستی با همکاری دوطرف مسیر تردد زائران را هموار کنیم.

در ایام اربعین تجارت بین دو طرف نباید متوقف شود

وی با اشاره به اینکه در ایام اربعین تجارت بین دو طرف نباید متوقف شود، بیان داشت: بازارچه چنگوله بدین سبب در نظر گرفته شده است که لازم است دو طرف تلاش کنیم این بازارچه سریعتر راه اندازی شود.

سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه تسهیل تجارت نیازمند فعالیت قوی بانکهاست: اظهار داشت: امادگی داریم شعبه بانک ملی را در کوت راه اندازی کنیم.

استاندار ایلام با اشاره به مشکلات حادث شده در اثر پدیده گرد و غبار گفت: ۶۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان های ایلام فراهم شده است و آمادگی داریم در ۱۶۰۰ هکتار در عراق نهال کاری کنیم و اعلام آمادگی می کنیم که این درختان را در استان واسط غرس کنیم.

وی در زمینه مبارزه با ریزگردها بر تبادلات علمی و دانشگاهی بین دو طرف تأکید کرد.

سلیمانی دشتکی در این نشست به موضوع راه آهن اشاره و ابراز داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته، مهران هم از طریق کرمانشاه و هم از طریق خوزستان به راه آهن وصل می شود. لازم است با برنامه ریزی مناسب مسیر راه آهن مهران- کربلا در خاک کشور عراق دنبال شود.