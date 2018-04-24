تولیدات سینمایی برای معرفی ۱۵ خرداد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر سه شنبه در جمع مدیران شهری ورامین و در جلسه کمیته فضاسازی شهری بیان کرد: متاسفانه در زمینه ۱۵خرداد فیلم سینمایی ساخته نشده است و باید در این زمینه تلاش کرد.

حجت الاسلام محمودی گفت: باید آثاری برای معرفی ۱۵ خرداد در حوزه پویانمایی ویژه کودکان ساخته شود چرا که شهدای ۱۵ خرداد کار بزرگی انجام داده اند که نشان از بصیرت این عزیزان است.

وی ادامه داد: ۱۵ خرداد ماه اتفاقات تاریخی مهمی در کشور رخ داده که هرچند این رویداد ها در تاریخ انقلاب اسلامی بسیار با اهمیت است و می تواند منشا تولیدات سینمایی باشد اما متاسفانه در این امر کوتاهی شده و لازم است مسئولین در این راستا اقداماتی را انجام دهند.

حجت الاسلام محمودی افزود: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید دستاوردهای نظام اسلامی تبیین شود و در حوزه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی ضعیف بوده ایم.

وی افزود: ۱۵خرداد نیز نه تنها مایه افتخار منطقه ورامین بوده بلکه مایه افتخار اسلام است.

رییس شورای هماهنگی استان تهران گفت: با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه، روز قدس امسال بسیار مهم است و باید در این زمینه بصیرت افزایی کرد؛ امروز ولایت فقیه مورد هجمه قرار گرفته است و باید این موضوع مورد توجه مردم و مسئولین باشد.