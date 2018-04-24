امداد رسانی به ۲۸خانوار عشایری خسارت دیده از باران در دزفول

عظیم رضایی مرساق درگفت و گو باخبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع تندباد و بارش شدید باران در روزهای یکشنبه و دوشنبه ، پنج گروه امداد و نجات با تجهیزات امدادی از سوی هلال احمر دزفول به روستاهای این شهرستان اعزام شدند.



وی افزود: بیشترین خسارت ناشی از بارندگی به عشایر ساکن در اطراف روستاهای اسلام آباد، المهدی، بن جعفر و بیشه عباس‌آباد و شهر حمزه وارد شده که با حضور امدادگران این جمعیت اقلام خوراکی، چادر و پوشاک بین آنان توزیع شد.

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول همچنین گفت: با توجه به نفوذ آباد به منازل روستای عدالت در بخش مرکزی دزفول امدادگران هلال احمر به یاری اهالی این روستا شتافته و نسبت به تخلیه آب از منازل اقدام کردند.

رضایی مرساق همچنین از اسکان اضطراری ۱۹ خانوار عشایری که در بارندگی دچار خسارت شده بودند در حومه شهرستان دزفول خبر داد و گفت: تلاش برای کسب خبر از وضعیت عشایر ساکن در بخش های کوهستانی سردشت و شهیون دزفول برای امداد رسانی احتمالی ادامه دارد.



به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید در دزفول طی روزهای یکشنبه و دوشنبه موجب قطع راه‌های ارتباطی و برق چند روستا و همچنین موجب آبگرفتگی معابر و سیلاب در چندین روستا و شهرک در اطراف شهرستان دزفول شد.