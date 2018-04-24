کمک یک میلیاردی حامیان ایتام در شهرستان فردیس

مهرعلی کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۷۵۰ یتیم در شهرستان فردیس وجود دارد، اظهار کرد: چهار هزار و ۵۰۰ حامی این ایتام را حمایت می‌کنند.

وی در ادامه از برگزاری مراسم تجلیل از خیرین برتر شهرستان فردیس خبر داد و تأکید کرد: در این مراسم از ۷۰ خیر تقدیر شد.

رئیس اداره کمیته امداد شخرستان فردیس بابیان اینکه این اداره برای کمک به مستضعفان تلاش می‌کند، خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی و خودکفایی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ع) یکی از اهداف مهم این اداره است و در این راستا از ادارات و سازمان‌های مختلف انتظار مساعدت داریم.