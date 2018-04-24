۷ نظامی افغانستانی در حمله طالبان در «فراه» کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقامهای محلی ولایت فراه افغانستان اعلام کردند که در نتیجه حمله طالبان به یک پاسگاه امنیتی در شهر «بالابلوک» این ولایت ۵ نیروی امنیتی افغانستان کشته و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
«ناصر مهری» سخنگوی والی «فراه» گفت که در این عملیات ۶ طالب مسلح کشته و ۳ تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
این درحالی است که پیشتر عملیات گسترده پاکسازی نیروهای افغانستان با حمایت هوایی نیروهای خارجی در شهر بالابلوک راهاندازی شده بود اما به گفته «فرید بختور» رئیس شورای ولایتی فراه این عملیات تاثیر چندانی بر سرکوب مخالفان دولت افغانستان نداشته است.
در همین حال، «عبدالصبور خدمت» عضو مجلس نمایندگان افغانستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی ولایت فراه از دولت افغانستان خواست که عملیات گسترده پاکسازی در شهرهای ناامن این ولایت را راهاندازی کند.
بالابلوک از جمله شهر های به شدت ناامن در فراه شمرده میشود که طالبان در بخشهایی از آن حضور فعال دارند.
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