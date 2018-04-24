  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

۷ نظامی افغانستانی در حمله طالبان در «فراه» کشته و زخمی شدند

۷ نظامی افغانستانی در حمله طالبان در «فراه» کشته و زخمی شدند

مقامات امنیتی ولایت فراه افغانستان از کشته و زخمی شدن ۷ نظامی این کشور در پی حمله طالبان خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقام‌های محلی ولایت فراه افغانستان اعلام کردند که در نتیجه حمله طالبان به یک پاسگاه امنیتی در شهر «بالابلوک» این ولایت ۵ نیروی امنیتی افغانستان کشته و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

«ناصر مهری» سخنگوی والی «فراه» گفت که در این عملیات ۶ طالب مسلح کشته و ۳ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

این درحالی است که پیشتر عملیات گسترده پاکسازی نیروهای افغانستان با حمایت هوایی نیروهای خارجی در شهر بالابلوک راه‌اندازی شده بود اما به گفته‌ «فرید بختور» رئیس شورای ولایتی فراه این عملیات تاثیر چندانی بر سرکوب مخالفان دولت افغانستان نداشته است.

در همین حال، «عبدالصبور خدمت» عضو مجلس نمایندگان افغانستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی ولایت فراه از دولت افغانستان خواست که عملیات گسترده پاک‌سازی در شهرهای ناامن این ولایت را راه‌اندازی کند.

بالابلوک از جمله شهر های به شدت ناامن در فراه شمرده می‌شود که طالبان در بخشهایی از آن حضور فعال دارند.

کد مطلب 4279879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها