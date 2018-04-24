انعقاد تفاهم نامه بین موسسه پژوهشی رنگ و یک دانشگاه فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه رنگ و پوشش، دکتر مرضیه جعفری رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی موسسه رنگ و پوشش با بیان اینکه تفاهم نامه ای با lorraine فرانسه منعقد کردیم، گفت: این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری های بین المللی و تقویت قابلیت های پژوهشی و آموزشی و در راستای تسهیل تبادل اعضای هیات علمی، فراهم کردن فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی و محققان طرفین و همکاری در هدایت پروژه تحقیقاتی مشترک منعقد شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه در راستای استفاده از توانمندی‌های مشترک جهت انجام طرح‌های علمی و آموزش و هچنین تبادل دانشجویان به امضا رسیده است، افزود: بر اساس این توافقنامه تبادل دانشجو و تبادل استاد در آینده نزدیک امکانپذیر خواهد بود.

انعقاد این تفاهم نامه در پی حضور دکتر محمد رضا صائب عضو هیات علمی موسسه پژوهشی رنگ و پوشش در دانشگاه Lorraine و دیدار و گفتگو با Nathalie Fick مدیر بین الملل دانشگاه Lorraine انجام گرفت.