جامعه مدیون فداکاری شهدا و خانواده های معظم آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح سه شنبه در دیدار با خانواده شهید احمد غالبی و جمال پور منصوری جانباز ۳۰ درصد دوران دفاع مقدس اظهار داشت: ما نیز باید در مقابل این همه فداکاری و ایثارگری شهدا و خانواده های آنها دین خود را به خوبی ادا کنیم.

وی افزود: باید به مادران شهدا دست مریزاد گفت که چنین افرادی را در دامان خود پروراندند و تقدیم نظام کردند.

خورشیدی همچنین روز جانباز را تبریک عرض کرد و ادامه داد: خاطرات آن زمان باید به نسل های آینده انتقال داده شود تا نسل جوان ما بداند که بر رزمندگان ما چه گذشت و شما جانبازان بهترین راوی باشید.

وی ادامه داد: همه جانبازان به سلامت بدنی نیاز داشتند ولی آنها از سلامت خود گذشتند تا مردم در امنیت باشند.

خورشیدی اضافه کرد: شهدا در جوار رحمت الهی هستند وبه تعبیری جانبازان هر لحظه شهید می شوند و درد ناشی از جانبازان درد مستمر است که علاوه بر خود خانواده نیز این درد را می کشد.