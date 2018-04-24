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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۹

معاون استاندار بوشهر:

جامعه مدیون فداکاری شهدا و خانواده های معظم آنان است

جامعه مدیون فداکاری شهدا و خانواده های معظم آنان است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: مردم و جامعه ما مدیون شهدا و خانواده های معظم آنان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح سه شنبه در دیدار با خانواده شهید احمد غالبی و جمال پور منصوری جانباز ۳۰ درصد دوران دفاع مقدس اظهار داشت: ما نیز باید در مقابل این همه فداکاری و ایثارگری شهدا و خانواده های آنها دین خود را به خوبی ادا کنیم.

وی افزود: باید به مادران شهدا دست مریزاد گفت که چنین افرادی را در دامان خود پروراندند و تقدیم نظام کردند.

خورشیدی همچنین روز جانباز را تبریک عرض کرد و ادامه داد: خاطرات آن زمان باید به نسل های آینده انتقال داده شود تا نسل جوان ما بداند که بر رزمندگان ما چه گذشت و شما جانبازان بهترین راوی باشید.

وی ادامه داد: همه جانبازان به سلامت بدنی نیاز داشتند ولی آنها از سلامت خود گذشتند تا مردم در امنیت باشند.

خورشیدی اضافه کرد: شهدا در جوار رحمت الهی هستند وبه تعبیری جانبازان هر لحظه شهید می شوند و درد ناشی از جانبازان درد مستمر است که علاوه بر خود خانواده نیز این درد را می کشد.

کد مطلب 4279885

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