تداوم نبرد در جبهه جنوب دمشق/هدف درهم شکستن استحکامات داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری از ادامه نبرد ارتش سوریه با تروریستهای داعش در جنوب دمشق خبر دادند و اعلام کردند که ارتش سوریه مواضع تکفیری ها را در الحجر الاسود و اردوگاه الیرموک زیر آتش قرار داد.

این منابع بیان کردند که کمیته آشتی نتوانسته به این منطقه وارد شود زیرا داعشی ها با شروط دولت سوریه مخالفت کرده اند و بر ماندن در منطقه اصرار دارند به ویژه که اخباری درباره اختلافات میان داعش در جنوب با سرکرده های آنها در البادیه الشام وجود دارد و داعشی ها در بادیه الشام با پذیرفتن آنها در صورتی که تن به سازش دهند مخالفت کرده اند.

به گفته منابع سوری؛ تاکتیک ارتش سوریه ریختن آتش سنگین روی مواضع داعشی ها در این منطقه است و نیروهای پیاده ارتش سوریه نیز در محور التضامن از دو نقطه خیابان دعبول و حدفاصل میان التضامن و اردوگاه و محور الیرموک در خیابان سی ام با داعشی ها درگیر شده اند.

منابع سوری اعلام کردند: سختی نبرد در این است که تروریستها به خوبی منطقه را می شناسند. ارتش سوریه نیز در راستای شکستن استحکامات اول حرکت می کند تا در عمق الحجر الاسود نفوذ کند زیرا سیطره بر الحجر الاسود به منزله سیطره بر همه منطقه است موضوعی که احتمال توافق را به شکل کامل از بین می برد.

این منابع افزودند: سناریویی که ارتش سوریه در منطقه دنبال می کند تا حدود زیادی مشابه سناریوی حومه جنوب غربی پایتخت در منطقه خان الشیح است که در ابتدا تروریستها مخالفت کردند اما فشار و آتش سنگین ارتش سوریه آنها را مجبور به تن دادن به سازش کرد.