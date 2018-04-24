آستانه تحمل جامعه در برابر بحران ها کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه مافی در نشست مشترک فراکسیون زنان مجلس با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در برنامه معاونت زنان در دولت دوازدهم در بخش "خانواده " بر موضوع تقویت نهاد خانواده و تحقق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی تاکیده شده است که ذیل آن تقسیم کار فرابخشی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده ، پیگیری روند بازنگری نظام حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با حقوق خانواده، ارزش گذاری کار خانگی زنان و لحاظ کردن آن در حساب‌های ملی و توازن میان کار و زندگی با تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل از جمله مواردی است که باید سیاست گذاری جهت برنامه ریزی برای آن صورت گیرد و امیدواریم که برنامه عمل و گزارش اقدام انها را دریافت کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه به حمایت از زنان سرپرست خانوار تاکید شده و انتظار می رود که دستورالعمل نهایی و تشکیل کارگروههای آن تکمیل شود تا صرفا اقدامات ما در حد تدوین برنامه و آیین نامه خلاصه نشود. در راستای حمایت از کالای ایرانی گام هایی را برای عینت بخشیدن به حمایت از زنان کارافرین و خوداشتغال برداریم و پیشنهاد می کنم معاونت زنان و خانواده از دستگاههای اجرایی درخواست کند تا بخشی از بودجه را برای حمایت از مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار و زنان کارافرین قرار دهند.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس تاکید کرد: طبق برنامه قبلی و بنابر وضع موجود هر چه سریعتر نقشه راه تاب آوری اجتماعی تدوین شود و در تمام استانها طرح اجرا شود . اکنون آستانه تحمل جامعه در برابر بحران ها کاهش یافته و باید به احیاء آن بپردازیم. در برنامه ششم در ٦ ماده به صورت مصرح به موضوع خانواده تاکید شده است و انتظار می رود معاونت سیاست گذاری و نظارت درست داشته باشد.

وی گفت: آمارهایی که از خشونت علیه زنان ارایه می شود بیانگر آن است که باید به صورت جدی تری لایحه منع خشونت علیه زنان برای ارسال به مجلس پیگیری شود و ما همچنان در انتظار ارسال لایحه هستیم.

مافی خاطرنشان کرد: برقراری امنیت اشتغال برای زنان و تقویت رویکرد شایسته سالاری و از سویی برقراری توازن میان کار و زندگی جهت تحکیم خانواده از مواردی است که مدتهاست بدان می پردازیم و معاونت زنان و خانواده نیز لایحه "بسته اشتغال پایدار زنان " را تدوین کرده بود ولی تاکنون خبری از تصویب و ارسال آن نشده است و این در حالی است که منطبق با اهداف برنامه ششم توسعه و البته برنامه این معاونت می بایست به اقدام معینی برسیم.