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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

جانشین انتظامی شهرستان ایلام خبر داد:

کشف ۱۸ فقره سرقت و دستگیری ۴ سارق حرفه ای در ایلام

کشف ۱۸ فقره سرقت و دستگیری ۴ سارق حرفه ای در ایلام

ایلام- جانشین انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری ۴ سارق حرفه ای وکشف ۱۸ فقره انواع سرقت در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان ایلامی مبنی بر وقوع چندین فقره انواع سرقت ، مراتب بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان واحد مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان با همکاری واحدهای تجسس کلانتری های ۱۲ و ۱۴ با تشکیل چند گروه تخصصی با استفاده از توان اطلاعاتی منابع خبر فعال و همکاری خوب مردم توانستند در کمترین زمان ممکن رد پای تعدادی از سارقان حرفه ای را شناسایی کنند.

وی درادامه به تلاش شبانه روزی گروه های تخصصی پلیس درکشف سرقت ها اشاره کرد وبیان داشت: پلیس با هماهنگی مرجع قضایی در دو عملیات غافلگیرکننده طی دوروز متوالی سارقان حرفه ای شناسایی شده را دستگیر و طی تشکیل پرونده در اختیار قانون قرار داد.

حیدری زاد تصریح کرد: در این مأموریت تعداد ۴ سارق حرفه ای دستگیر وتعداد ۱۸ فقره انواع سرقت از جمله سرقت خودرو کشف شد.

وی در پایان به اهمیت رعایت نکات پیشگیری از سرقت اشاره وگفت : بهترین راه جلوگیری از سرقت، ایمنی کردن اموال و رعایت توصیه های پلیس مبنی بر پیشگیری از سرقت توسط شهروندان بوده که به مراتب از طریق رسانه های عمومی از جمله کانال خبری پلیس در فضای مجازی اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 4279893

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