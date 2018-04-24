جلوگیری از کشتارهای غیربهداشتی/ مردم نگران مصرف گوشت و مرغ نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفری دو روزه به استان بوشهر داریم که در کنار دیدار با مقامات استانی، بازدیدی را از مراکز تولیدی خواهیم داشت و عملکرد همکاران دامپزشکی در استان را بررسی کنیم.

وی اضافه کرد: صنعت میگو در سال‌های قبل به ضرردهی رسید و خواسته‌های تولیدکنندگان را که سرمایه‌گذاری بالایی انجام داده بودند را تامین نکرد ولی با حمایت دامپزشکی کشور به ویژه در استان‌های میگوپرور به موفقیت‌های خوبی رسیدیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار بازدید از مراکز تکثیر و پرورش میگو در سطح کشور انجام شد و این بازدیدها باعث شد تا دو سوم مزارعی که کانون بیماری میگو در سال‌های قبل بود، از بیماری عاری شود.

صادرات ۲۸ هزار تن میگوی پرورشی

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده تا سال قبل ۳۲ هزار تن میگوی پرورشی در کشور تولید شود که ۲۸ هزار تن آن به کشورهای مختلف دنیا صادر شود.

رفیعی‌پور تصریح کرد: موفقیت در این صنعت نقش مهمی در اشتغال و درآمدزایی دارد و مردم هم در این زمینه مشغول شده و در مشاغل وابسته اشتغال خوبی ایجاد می‌شود.

وی بیان کرد: تلاش می‌کنیم با تجهیز استان‌های مرزی مثل استان بوشهر و کمک‌های مناسبی که خواهیم داشت به کمبودهای دامپزشکی شهرستان‌ها و مناطق دوردست رسیدگی کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: استان بوشهر از نظر امکانات و نیروی انسانی توانمند در حوزه دامپزشکی دارای وضعیت مطلوبی است و در حوزه بیماری‌های میگو به موفقیت‌های خوبی دست یافتیم.

کاهش بیماری‌های دام و طیور

وی افزود: در حوزه بیماری دام و طیور نیز شاهد کاهش چشمگیری هستیم چراکه در حوزه پیشگیری و تامین واکسن و اجرای طرح‌های واکسیناسیون اقدامات خوبی در استان بوشهر انجام شده است.

رفیعی‌پور تصریح کرد: امسال دنبال این هستیم که در سطح نقاط مختلف کشور کشتارهای غیر بهداشتی و بدون نظارت انجام نشود و آموزش‌های لازم ارائه شود تا مردم نگران مصرف مرغ و گوشت نباشند و نظارت و کنترل به گونه‌ای باشد که مشکلی از نظر بهداشتی را شاهد نباشیم.

وی بیان کرد: امیدواریم با اجرای برنامه‌های مختلف عوامل بیماری‌زا کاهش یابد و در سال ۹۷ شاهد کاهش بیماری‌های آبزیان، بیماری‌های دامی و بیماری‌های صنعت آبزیان را شاهد باشیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: در حوزه پیشگیری وقتی که صنعت بخواهد به مسیر خود ادامه دهد، مدیریت بهداشتی باید مد نظر باشد و امکاناتی چون ضدعفونی‌کننده‌ها، سموم، واکسن، مواد بیولوژیک و آزمایش‌ها باید به موقع انجام شود تا شاهد بروز بیماری‌ها نباشیم.

تخصیص امکانات مناسب به استان بوشهر

وی گفت: به استان بوشهر که خاستگاه پرورش میگوی کشور و تولید دام و طیور است توجه ویژه‌ای داریم و در زمینه ضدعفونی و سموم امکانات خوبی را تخصیص خواهیم داد تا بیماری‌های خطرناک نفوذ پیدا نکند.

رفیعی‌پور افزود: سال قبل پرندگان مهاجر بیماری آنفولوآنزا را وارد کشور کرد و هزاران میلیارد تومان خسارت زد که برای این موضوع برای موفقیت در سطح ملی باید همکاری همه دستگاه‌ها باید انجام شود و از چنین طغیان‌هایی جلوگیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تب مالت و تب برفکی نیز از دیگر بیماری‌ها است که باید کنترل‌های قرنطینه‌ای مناسب انجام شود و امیدواریم امسال نیز شاهد بهبود شاخص‌ها در این زمینه باشیم.